Jolina supruga osvajala je poglede dubokim izrezom na haljini, a kćeri su pokazale da su izrasle u prave ljepotice

Na jednom od najposjećenijih ljetnih događanja u Splitu pažnju nisu privukli samo glazbeni nastupi već i modna izdanja poznatih uzvanika. Među njima su se posebno istaknule Ana Čagalj, Jolina supruga, te njihove kćeri Iva i Ema, koje su zajedno pozirale fotografima.

Brojna poznata lica okupila su se na svečanom otvorenju novog beach cluba u sklopu resorta Le Méridien Lav u Splitu, a među uzvanicima posebnu su pozornost privukle Ana Čagalj te njezine kćeri Iva i Ema. Majka i kćeri pojavile su se u pomno odabranim modnim kombinacijama koje nisu prošle nezapaženo.

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Ana je za tu prigodu odabrala pripijenu haljinu boje vina s dubokim izrezom, koja je naglasila njezinu vitku figuru.

Ana Čagalj Foto: John Pavlish, Prosper Filipović

Ema se odlučila za kratku bijelu haljinu spuštenih ramena, dok je Iva nosila lepršavu dvodijelnu kombinaciju u nježnoj ljubičastoj nijansi, upotpunjenu bež torbicom i decentnim nakitom. Svaka od njih ostala je vjerna svom stilu, a zajednička fotografija majke i kćeri privukla je brojne poglede.

Ema Čagalj Foto: John Pavlish, Prosper Filipović

Iva Čagalj Foto: John Pavlish, Prosper Filipović

Iako se ne pojavljuju često u javnosti, supruga omiljenog Jole, Ana, i njihove kćeri posljednjih godina sve češće privlače pozornost upravo svojim odmjerenim modnim odabirima. Mnogi su primijetili koliko su Iva i Ema odrasle, a njihovo zajedničko pojavljivanje ponovno je izazvalo brojne pozitivne reakcije.

Iva Čagalj, Ema Čagalj, Ana Čagalj Foto: John Pavlish, Prosper Filipović

Osim Ive i Eme, Ana i suprug Jole roditelji su i kćeri Tije i sina Ivana Luke.

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Večer je okupila brojne uzvanike, a glazbeni program otvorio je Alen Đuras. Vrhunac događanja pripao je Severini, koja je svojim najvećim hitovima rasplesala okupljene i zaokružila tradicionalni ljetni party, kojim je simbolično otvorena još jedna ljetna sezona.

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