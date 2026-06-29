Bivša Victorijina anđelica u mini bikiniju pokazala zašto je godinama bila jedna od najpoželjnijih manekenki svijeta

Brazilska ljepotica Alessandra Ambrosio ponovno je privukla sve poglede na plaži u Miamiju. Pokazala je besprijekornu figuru u oskudnom bikiniju i dokazala da je i dalje u vrhunskoj formi.
Alessandra Ambrosio vikend je provela na jednoj od plaža u Miamiju, gdje je uživala u suncu i moru odjevena u minijaturni crno-bijeli bikini. Slavna 45-godišnja manekenka još je jednom pokazala zavidnu figuru po kojoj je godinama bila jedno od zaštitnih lica ''Victoria's Secreta''.3 vijesti o kojima se priča ljubavni misterij Fanovi uvjereni da Jakov Jozinović ljubi poznatu pjevačicu: Obrisani video pokrenuo lavinu nagađanja! ostvaruje svoje snove Danju studira medicinu, navečer osvaja publiku: Upoznajte mladog Šibenčanina koji će nastupiti u Areni Zagreb gušta u miamiju Ovako Ronaldova Georgina zaista izgleda u kupaćem kostimu, uhvatili ju paparazzi
Alessandra Ambrosio Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Nakon kupanja u oceanu i opuštanja na plaži fotografi su je snimili u ležernom izdanju, a mnogi su primijetili kako i danas izgleda gotovo jednako kao u vrijeme kada je nosila revije najpoznatijeg svjetskog brenda donjeg rublja.
Izgled je upotpunila decentnim zlatnim nakitom i sunčanim naočalama s bijelim okvirima, a njezino prirodno izdanje bez mnogo šminke ponovno je izazvalo brojne pozitivne reakcije.
Fotografije su privukle veliku pažnju i zbog upečatljivog prstena na njezinoj lijevoj ruci. Već se mjesecima nagađa da je u tajnosti zaručena s partnerom Buckom Palmerom, no par zasad nije komentirao te glasine, više o tome pročitajte OVDJE.
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Alessandra Ambrosio, Buck Palmer Foto: Profimedia
Podsjetimo, Ambrosio je s dizajnerom nakita u vezi od kraja 2024. godine, a posljednjih mjeseci često ih se može vidjeti zajedno na javnim događanjima.
Alessandra Ambrosio Foto: Profimedia
Alessandra Ambrosio - 4 Foto: Profimedia
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