Bivša Victorijina anđelica u mini bikiniju pokazala zašto je godinama bila jedna od najpoželjnijih manekenki svijeta

Brazilska ljepotica Alessandra Ambrosio ponovno je privukla sve poglede na plaži u Miamiju. Pokazala je besprijekornu figuru u oskudnom bikiniju i dokazala da je i dalje u vrhunskoj formi.

Alessandra Ambrosio vikend je provela na jednoj od plaža u Miamiju, gdje je uživala u suncu i moru odjevena u minijaturni crno-bijeli bikini. Slavna 45-godišnja manekenka još je jednom pokazala zavidnu figuru po kojoj je godinama bila jedno od zaštitnih lica ''Victoria's Secreta''.

Alessandra Ambrosio Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Nakon kupanja u oceanu i opuštanja na plaži fotografi su je snimili u ležernom izdanju, a mnogi su primijetili kako i danas izgleda gotovo jednako kao u vrijeme kada je nosila revije najpoznatijeg svjetskog brenda donjeg rublja.

Izgled je upotpunila decentnim zlatnim nakitom i sunčanim naočalama s bijelim okvirima, a njezino prirodno izdanje bez mnogo šminke ponovno je izazvalo brojne pozitivne reakcije.

Fotografije su privukle veliku pažnju i zbog upečatljivog prstena na njezinoj lijevoj ruci. Već se mjesecima nagađa da je u tajnosti zaručena s partnerom Buckom Palmerom, no par zasad nije komentirao te glasine, više o tome pročitajte OVDJE.

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Alessandra Ambrosio, Buck Palmer Foto: Profimedia

Podsjetimo, Ambrosio je s dizajnerom nakita u vezi od kraja 2024. godine, a posljednjih mjeseci često ih se može vidjeti zajedno na javnim događanjima.

Alessandra Ambrosio Foto: Profimedia

Alessandra Ambrosio - 4 Foto: Profimedia

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