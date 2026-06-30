Hit prije Portugala! Poslušajte kako je Luka Bulić preradio svjetski hit uoči ključne utakmice

Luka Bulić uoči utakmice Hrvatske i Portugala na Svjetskom prvenstvu objavio je duhovitu obradu svjetskog hita "Gangnam Style", kojom je na svoj prepoznatljiv način podigao navijačku atmosferu.
Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s četvrtka na petak igra važnu utakmicu šesnaestine finala protiv Portugala na Svjetskom prvenstvu, a za navijačko zagrijavanje pobrinuo se Luka Bulić, koji je ponovno pokazao zašto su njegove sportske glazbene parodije među omiljenima.3 vijesti o kojima se priča gušta u miamiju Ovako Ronaldova Georgina zaista izgleda u kupaćem kostimu, uhvatili ju paparazzi privukla svu pozornost Supruga premijera Andreja Plenkovića pojavila se u haljini koju je prije nje nosila belgijska prijestolonasljednica ''nevjerojatan vrtlog emocija'' Hrvatska pjevačka diva udala se za 41 godinu starijeg partnera, zajedno su više od 10 godina
Ovoga puta voditelj na jednom zagrebačkom radiju i komičar je obradio svjetski hit "Gangnam Style" južnokorejskog glazbenika PSY-ja, prilagodivši tekst i izvedbu nadolazećem dvoboju Hrvatske i Portugala pod imenom "Pada Portugal".
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U videu se pojavljuje u prepoznatljivoj navijačkoj kombinaciji s crveno-bijelim kockicama, uz energičnu izvedbu i humoristične stihove kojima bodri Vatrene.
Luka Bulić - 2 Foto: Instagram Screenshot
Luka Bulić - 3 Foto: Instagram Screenshot
Luka Bulić - 4 Foto: Instagram Screenshot
Njegove navijačke pjesme već su godinama nezaobilazan dio velikih sportskih natjecanja, a ni ova obrada nije iznimka. Video je ubrzo privukao brojne reakcije na društvenim mrežama, gdje su ga pratitelji pohvalili zbog duhovitog pristupa i zaraznog ritma.
Luka Bulić Foto: Instagram
Luka Bulić - 1 Foto: PR
Luka Bulić - 2 Foto: PR
Bulić je tako još jednom spojio glazbu, humor i nogometnu euforiju te na svoj prepoznatljiv način poželio sreću hrvatskoj reprezentaciji u jednom od najiščekivanijih susreta prvenstva.
Kako je obradio hit Jasmina Stavrosa, pogledajte OVDJE.
Sve o utakmici Hrvatske i Portugala pratite OVDJE.
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