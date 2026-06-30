Hit prije Portugala! Poslušajte kako je Luka Bulić preradio svjetski hit uoči ključne utakmice

Luka Bulić uoči utakmice Hrvatske i Portugala na Svjetskom prvenstvu objavio je duhovitu obradu svjetskog hita "Gangnam Style", kojom je na svoj prepoznatljiv način podigao navijačku atmosferu.

Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s četvrtka na petak igra važnu utakmicu šesnaestine finala protiv Portugala na Svjetskom prvenstvu, a za navijačko zagrijavanje pobrinuo se Luka Bulić, koji je ponovno pokazao zašto su njegove sportske glazbene parodije među omiljenima.

Ovoga puta voditelj na jednom zagrebačkom radiju i komičar je obradio svjetski hit "Gangnam Style" južnokorejskog glazbenika PSY-ja, prilagodivši tekst i izvedbu nadolazećem dvoboju Hrvatske i Portugala pod imenom "Pada Portugal".

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U videu se pojavljuje u prepoznatljivoj navijačkoj kombinaciji s crveno-bijelim kockicama, uz energičnu izvedbu i humoristične stihove kojima bodri Vatrene.

Luka Bulić - 2 Foto: Instagram Screenshot

Luka Bulić - 3 Foto: Instagram Screenshot

Luka Bulić - 4 Foto: Instagram Screenshot

Njegove navijačke pjesme već su godinama nezaobilazan dio velikih sportskih natjecanja, a ni ova obrada nije iznimka. Video je ubrzo privukao brojne reakcije na društvenim mrežama, gdje su ga pratitelji pohvalili zbog duhovitog pristupa i zaraznog ritma.

Luka Bulić Foto: Instagram

Luka Bulić - 1 Foto: PR

Luka Bulić - 2 Foto: PR

Bulić je tako još jednom spojio glazbu, humor i nogometnu euforiju te na svoj prepoznatljiv način poželio sreću hrvatskoj reprezentaciji u jednom od najiščekivanijih susreta prvenstva.

Kako je obradio hit Jasmina Stavrosa, pogledajte OVDJE.

Sve o utakmici Hrvatske i Portugala pratite OVDJE.

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