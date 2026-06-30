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Priča Sandre Paović nadilazi sport i postaje poruka o ustrajnosti, vjeri u sebe i snazi da se krene ispočetka

Piše Dijana Kardum/I.G., Danas @ 21:10 inMagazin komentari
Sandra Paović - 1 Sandra Paović - 1 Foto: In Magazin

A sad jedna inspirativna sportska priča. Od ratnog djetinjstva u Vukovaru, preko Olimpijskih igara, do prometne nesreće koja joj je u trenutku promijenila život. Sandra Paović dvaput je gradila svoju karijeru – prvi put kao olimpijka, drugi put kao paraolimpijska pobjednica. Danas njezina priča nadilazi sport i postaje poruka o ustrajnosti, vjeri u sebe i snazi da se krene ispočetka. A detalje donosi naša Dijani Kardum.

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Priča Sandre Paović nadilazi sport i postaje poruka o ustrajnosti, vjeri u sebe i snazi da se krene ispočetka
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