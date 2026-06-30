Anđelka Stević Žugić zauvijek se oprostila od oca, njezine riječi sve su rastužile

Glumica Anđelka Stević Žugić iz kino-hita "Svadba" emotivnom se objavom na Instagramu i nizom obiteljskih fotografija oprostila od oca Predraga Stevića.

Srpska glumica Anđelka Stević Žugić prolazi kroz jedan od najtežih životnih trenutaka. Na društvenim mrežama oprostila se od svog oca Predraga Stevića, podijelivši nekoliko zajedničkih fotografija koje su ganule njezine pratitelje.

Uz niz uspomena, Anđelka, koja je ostvarila popularnost pod imenom Anđelka Prpić, napisala je emotivnu poruku kojom je pokazala koliko joj je otac značio.

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"Moj anđeo čuvar. Moj ponos. Moj najbolji čovjek na svetu. U svakom idućem životu – biram tebe i naći ću te. Neka te anđeli čuvaju, a ti pjevuši", napisala je glumica.

Anđelka Stević Žugić - 2 Foto: Danijel Soldo / CROPIX

Anđelka Stević Žugić Foto: Neva Zganec/Pixsell

Objava je ubrzo prikupila tisuće lajkova i stotine komentara podrške, a brojni prijatelji, kolege i obožavatelji uputili su joj izraze sućuti te riječi utjehe.

Anđelka Stević Žugić - 3 Foto: Danijel Soldo / CROPIX

Anđelka Stević Žugić Foto: Darko Tomas / CROPIX

Stević Žugić, koja se proslavila serijom "Andrija i Anđelka", a početkom godine je bila u kino-hitu "Svadba", privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti, a u trenutku kada ju je zadesio gubitak, bila je u Parizu na obiteljskom odmoru u Parizu sa suprugom Markom i sinom Jakšom.

Kako je započela priča nje i supruga, pročitajte OVDJE.

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