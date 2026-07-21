Shrvana Iva Majoli oprostila se od dobro poznatog lica hrvatskog sporta: ''Bio si duša...''

Smrt dugogodišnjeg sportskog fotoreportera i službenog fotografa Hrvatskog teniskog saveza Marija Ćužića duboko je pogodila brojne kolege i prijatelje, a među njima i proslavljenu tenisačicu Ivu Majoli.

Proslavljena hrvatska tenisačica Iva Majoli emotivnom se objavom na društvenim mrežama oprostila od Marija Ćužića, dugogodišnjeg novinara i fotoreportera koji je preminuo u 57. godini života.

Ćužić je godinama bio službeni fotograf Hrvatskog teniskog saveza te dobro poznato lice hrvatskog sporta, zbog čega je njegova smrt posebno pogodila tenisku zajednicu.

Mario Ćužić Foto: Instagram

''Bio si duša saveza. Počivaj u miru, dragi naš Mario'', napisala je Majoli uz fotografiju koju je podijelila na Instagramu.

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Osim što je pratio brojna sportska događanja, Mario Ćužić bio je bivši predsjednik Ogranka slobodnih novinara Hrvatskog novinarskog društva, član Središnjeg odbora HND-a te član Predsjedništva Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava. Posebno se zalagao za prava fotoreportera i njihov ravnopravniji položaj u struci.

Mario Ćužić Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/Pixsell

Njegova smrt dolazi samo nekoliko tjedana nakon još jedne velike obiteljske tragedije. Početkom lipnja preminula je njegova supruga Inga Ćužić, također dugogodišnja novinarka.

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Od Ćužića se oprostio i predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko.

''Pretužna vijest. Teško je pronaći riječi kada u tako kratkom vremenu jedna obitelj doživi toliku bol. Otišla je Marijeva supruga, a sada i Mario. Poznavali smo se još od djetinjstva, a godinama je bio aktivan član našeg društva. Ostat će u lijepom sjećanju svima koji su ga poznavali'', poručio je Zovko, uputivši sućut njegovoj obitelji, prijateljima i kolegama.

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