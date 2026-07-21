Pretraži
Velika tuga

Shrvana Iva Majoli oprostila se od dobro poznatog lica hrvatskog sporta: ''Bio si duša...''

Piše K. D., Danas @ 09:19 Celebrity komentari
Iva Majoli - 1 Iva Majoli - 1 Foto: Jurica Galoic/Pixsell

Smrt dugogodišnjeg sportskog fotoreportera i službenog fotografa Hrvatskog teniskog saveza Marija Ćužića duboko je pogodila brojne kolege i prijatelje, a među njima i proslavljenu tenisačicu Ivu Majoli.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Shrvana Iva Majoli oprostila se od čovjeka koji je obilježio hrvatski tenis
Velika tuga
Shrvana Iva Majoli oprostila se od dobro poznatog lica hrvatskog sporta: ''Bio si duša...''
Tužna vijest iz svijeta ljepote, preminula LaToya Malcolm
Prerani odlazak
Preminula bivša finalistkinja izbora za Miss Universe, imala je samo 35 godina
Nisu primijetili paparazze: Kai Havertz i supruga razmjenjivali poljupce usred mora
samo njih dvoje
Ovako to izgleda kad jedan od najplaćenijih nogometaša svijeta zaboravi na nogomet
Goran Vinčić, intervju: ''Nakon 21. prosinca više ništa neće biti isto''
najveći nastup karijere
Goran Vinčić uskoro ispisuje povijest, a za naš portal priznaje: "Ni sam ne znam što me čeka''
Životna priča Roberta Wagnera
simbol šarma
Tajna koja desetljećima progoni Hollywood: Jedna noć zauvijek je promijenila život slavnog glumca
Preminula kći srpske reality zvijezde, od 23-godišnje kćeri oprostila se potresnim riječima
tuga nezamisliva
Preminula 23-godišnja kći srpske reality-zvijezde, shrvana majka oprostila se potresnim riječima
Lidija Bačić u Gradacu
vruća atmosfera
Uski crni top jedva je izdržao raskošne obline vrckave Lile
Lidija Bačić otkrila koji joj je hrvatski nogometaš najzgodniji u podcastu IN magazina
''jednostavno - muško''
Lidija Bačić otkrila nam je koji joj je naš nogometaš najzgodniji: ''Ja volim kad su muškarci frajeri''
Jedan podatak o Shakiri zasjenio je njezin spektakularni nastup
Izgleda nestvarno
Svi su ostali u šoku kad su saznali koliko Shakira zapravo ima godina
Brat Ive Radić ostao bez noge u prometnoj nesreći
"Anđeli zaista postoje...''
Brat Ive Radić ostao bez noge u teškoj prometnoj nesreći: "Jedino što sam mogla je klečati i moliti''
Tko je Iva Bencun, koja je ukrala sve poglede na zgrebačkoj špici? 3
ukrala svu pažnju!
Zagrebačka špica dobila je novu zvijezdu: Znate li tko je ova atraktivna plavuša?
Justin Bieber na udaru kritičara na finalu Svjetskog prvenstva 3
NAJVEĆE RAZOČARANJE VEČERI?
Justina Biebera žestoko su napali zbog ovog poteza u finalu Svjetskog prvenstva
Jedan podatak o Shakiri zasjenio je njezin spektakularni nastup 3
Izgleda nestvarno
Svi su ostali u šoku kad su saznali koliko Shakira zapravo ima godina
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Liječnici savjetuju kako postupiti tijekom nevremena i pružiti prvu pomoć
UPUTE LIJEČNIKA
Što učiniti ako osobu pogodi grom? "Nikako uza sebe ne biste smjeli nositi..."
Slovenija: Gotovina ukradena iz vozila za prijevoz novca, barikade, helikopter u zraku
U SUSJEDSTVU
Opljačkali vozilo za prijevoz novca, traje dramatična potjera: Postavljene barikade, dignut helikopter
Zdravstvena agencija upozorava da u Europi raste broj slučajeva gonoreje otporne na antibiotike
UZBUNA NA STAROM KONTINENTU
Europom se širi spolna bolest otporna na antibiotike
show
Jedan podatak o Shakiri zasjenio je njezin spektakularni nastup
Izgleda nestvarno
Svi su ostali u šoku kad su saznali koliko Shakira zapravo ima godina
Lidija Bačić otkrila koji joj je hrvatski nogometaš najzgodniji u podcastu IN magazina
''jednostavno - muško''
Lidija Bačić otkrila nam je koji joj je naš nogometaš najzgodniji: ''Ja volim kad su muškarci frajeri''
Preminula kći srpske reality zvijezde, od 23-godišnje kćeri oprostila se potresnim riječima
tuga nezamisliva
Preminula 23-godišnja kći srpske reality-zvijezde, shrvana majka oprostila se potresnim riječima
zdravlje
Banana i visoki tlak: Koliko ih zapravo treba pojesti da bi imale učinak?
Piše nutricionistica
Banana i visoki tlak: Koliko ih zapravo treba pojesti da bi imale učinak?
Impetigo: Prijenos, komplikacije i liječenje – sve je tu!
Zarazna infekcija koja pogađa djecu
Impetigo: Prijenos, komplikacije i liječenje – sve je tu!
Kad nemate vremena, a želite jesti pametno: 7 proteinskih obroka gotovih za 10 minuta
Pokrovitelj Perutnina Ptuj
Kad nemate vremena, a želite jesti pametno: 7 proteinskih obroka gotovih za 10 minuta
zabava
Nastup iz Zadra osvojio internet, svi se pitaju: "Tko je ova apsolutna boginja?"
Wow!
Nastup iz Zadra osvojio internet, svi se pitaju: "Tko je ova apsolutna boginja?"
Cirkus na A1 podijelio gledatelje: "Doživotno mu oduzeti vozačku dozvolu!"
Tko tu koga?
Cirkus na A1 podijelio gledatelje: "Doživotno mu oduzeti vozačku dozvolu!"
Susjedi u nevjerici promatrali bračnu dramu: Saznala da je partner vara pa uništila sve oko sebe
Jao…
Susjedi u nevjerici promatrali bračnu dramu: Saznala da je partner vara pa uništila sve oko sebe
tech
Koristite WhatsApp? Napravite sigurnosnu kopiju podataka ili se pozdravite s njima
Nova pravila od studenoga
Koristite WhatsApp? Napravite sigurnosnu kopiju podataka ili se pozdravite s njima
sport
Yamal otkrio što mu je Messi rekao nakon finala: "To vrijedi jednako kao medalja"
Dirljiva scena
Yamal otkrio što mu je Messi rekao nakon finala: "To vrijedi jednako kao medalja"
FIFA pokrenula istragu protiv Argentine: Posebno se spominju dva igrača i trener
Napravili kaos
FIFA pokrenula istragu protiv Argentine: Posebno se spominju dva igrača i trener
Ibrahimović poludio nakon kaosa u finalu SP-a: "Da sam bio ondje, udario bih ga glavom"
Opleo i po Furiji
Ibrahimović poludio nakon kaosa u finalu SP-a: "Da sam bio ondje, udario bih ga glavom"
tv
Daleki grad: Ponovno mu je vjerovala, a on ju je izdao kao nikad do sad
DALEKI GRAD
Ponovno mu je vjerovala, a on ju je izdao kao nikad do sad
Daleki grad: Nema više strpljenja za njegove ucjene i zlobu
DALEKI GRAD
Daleki grad: Nema više strpljenja za njegove ucjene i zlobu
Daleki grad: Serija "Daleki grad" dobila je novi ljubavni par! Zaljubili su se na snimanju
DALEKI GRAD
Serija "Daleki grad" dobila je novi ljubavni par! Zaljubili su se na snimanju
putovanja
Obavezna stanica u Sarajevu: "Trebali bismo češće posjećivati ovo veličanstveno mjesto"
Svjedoci vremena
Obavezna stanica u Sarajevu: "Trebali bismo češće posjećivati ovo veličanstveno mjesto"
Morski čuvar: Neobični hrvatski otok sa svjetionikom koji se obiđe u 600 koraka
Pakleni škoj
Morski čuvar: Neobični hrvatski otok sa svjetionikom koji se obiđe u 600 koraka
Lazanje s piletinom, parmezanom i sušenim rajčicama recept
Slasno, a jednostavno
Ove bijele lazanje s piletinom i parmezanom savršenstvo su bez mane – imamo recept
novac
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Ove su zemlje zabilježile najveći pad realnih plaća u zadnjih pet godina
Udarac po novčaniku
Ove su zemlje zabilježile najveći pad realnih plaća u zadnjih pet godina
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
Cijena, prava sitnica
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
lifestyle
Nina Badrić u mini haljini brenda Elisabetta Franchi i ravnim natikačama
Ljetna elegancija
Nina Badrić: Tako elegantna kratka haljina i obožavane natikače za izlazak s mamom
Ulična moda: Zagrebačko izdanje u kratkim hlačama modne kuće Gucci
TIP-TOP
Vrhunsko izdanje sa špice: Ova dama zna kako nositi kratke hlačice i izgledati elegantno
Zašto biste svaki dan trebali podignuti noge na nekoliko minuta
KORISNA RUTINA
Ubacite ovo u dan: Evo što se događa u tijelu kada podignete noge na samo 10 minuta
sve
Nina Badrić u mini haljini brenda Elisabetta Franchi i ravnim natikačama
Ljetna elegancija
Nina Badrić: Tako elegantna kratka haljina i obožavane natikače za izlazak s mamom
Jedan podatak o Shakiri zasjenio je njezin spektakularni nastup
Izgleda nestvarno
Svi su ostali u šoku kad su saznali koliko Shakira zapravo ima godina
Lidija Bačić otkrila koji joj je hrvatski nogometaš najzgodniji u podcastu IN magazina
''jednostavno - muško''
Lidija Bačić otkrila nam je koji joj je naš nogometaš najzgodniji: ''Ja volim kad su muškarci frajeri''
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene