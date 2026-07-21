Slavko Sobin otkrio s kakvim se predrasudama nosio zbog izgleda: ''Mislim da se to kod nas...''

Slavko Sobin poznat je po svojim glumačkim ulogama, ali i po istreniranom izgledu. A baš zbog toga, priznao nam je, u početku svoje karijere suočavao se s predrasudama. Zašto bez obzira na sve svoje uspjehe još uvijek ne zna primiti kompliment, ali i zašto se najbolje odmara u svom domu, na selu pokraj Novog Marofa podijelio je s našom Julijom Bačić Barać.

Kad će na odmor? Pitali smo ovo jednog od naših najzaposlenijih glumaca Slavka Sobina.

''Do debelog ljeta radno, a onda nadam se malo odmora tamo u osmom mjesecu'', kaže nam.

Slavko Sobin Foto: In Magazin

A pravi odmor od snimanja Sobinu je u njegovu domu, na selu, daleko od gradske vreve.

''Treba mi taj balans, treba mi da kad sam kući da imam svoj mir, da ne moram vidjeti ljude, da smo tu, moji psi, priroda, a onda kad snimam to je nešto skroz drugo'', kaže nam.

Prije nekoliko godina se iz Zagreba preselio u Ljubešćicu pokraj Novog Marofa i ta mu je odluka promijenila život.

Slavko Sobin - 5 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Celebrity Lijepa vijest dolazi iz doma Franke i Vedrana Ćorluke!

''Na setu sam najbolja verzija sebe jer sam odmoran od svega, kući sam najbolja verzija jer sam tamo potrošio svo ovo ludilo tamo i doma sam normalan''.

Sobin nije glumačka zvijezda samo u Hrvatskoj. Talent je potvrdio na svjetskoj sceni, ulogom u drugoj sezoni BBC-jeve hit serije "The Night Manager". Koja je razlika u tretmanu doma i u inozemstvu?

''Ja dobivam relativno bolji tretman kući jer sam tu neko ime kao već stvorio, vani kad dođem na set sam malo niža kategorija, ali ima svojih razlika, definitivno u financijskom smislu ne zarade nego uloženog u projekt, to se osjeti'', priznaje.

Slavko Sobin - 2 Foto: In Magazin

''Osjeti se kad redatelj može raditi što god hoće i kad je limitiran s nabijenim rasporedom i sredstvima'', objasnio nam je.

A svaki uspjeh, kaže, često ni ne proživi kako bi trebao.

''Ja sam taj problematični mindset da sam u uvijek u onom ispred, dogodit će mi se nešto lijepo, a neću se baš baviti time nego dobro, a što je sad iduće. Ja nažalost još uvijek funkcioniram iz te neke pozicije straha i napetosti, ali da to jesu lijepe stvari i nekad ih moram osvijestiti, ali da ih je što više i da ih što bolje kužim volio bih doći do toga'', priznaje nam.

Kako primiti kompliment - i to se tek uči.

''Je, uvijek ga primam s nekom sumnjom, još nešto što učim napravit i i doći do toga pa evo vidjet ćemo''.

Sobin je komentirao i to da se na njegov istreniran izgled, kod nas drugačije gleda nego u inozemstvu.

''Mislim da se to kod nas isto mijenja kod mlađih generacija, Ja znam, kad sam se ja pojavio da je bilo, a to nije slika umjetnika, to je slika nečeg drugog'', kaže.

Pogledaji ovo Nekad i sad Dugo nismo vidjeli Dunju iz Smogovaca, a hrvatsku javnost rastužio je odlazak njenog Mazala

A u kakvim ulogama ovaj talentirani glumac najviše uživa?

''Imao sam par nekih uloga koje su bile kao bitne i bavile se nekom temom koja je važna i shvatio sam da mi to najviše odnosi zadovoljstva'', rekao nam je Slavko.

Pravo zadovoljstvo bit će i kad se za koji dan zaputi na odmor nakon prilično radne i uspješne glumačke sezone.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte na novaplus.hr.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Zanimljivosti Pogledajte što je Izabel Kovačić napravila od dresova Vatrenog Matea

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Severina na koncertu progovorila o sudskim postupcima i dobila gromoglasnu podršku publike