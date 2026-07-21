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Talentiran i istreniran

Slavko Sobin otkrio s kakvim se predrasudama nosio zbog izgleda: ''Mislim da se to kod nas...''

Piše Julija Bačić Barać/I.G., Danas @ 20:08 inMagazin komentari
Slavko Sobin Slavko Sobin Foto: In Magazin

Slavko Sobin poznat je po svojim glumačkim ulogama, ali i po istreniranom izgledu. A baš zbog toga, priznao nam je, u početku svoje karijere suočavao se s predrasudama. Zašto bez obzira na sve svoje uspjehe još uvijek ne zna primiti kompliment, ali i zašto se najbolje odmara u svom domu, na selu pokraj Novog Marofa podijelio je s našom Julijom Bačić Barać.

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