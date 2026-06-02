Legendarni Britanac, pionir rave i techno scene, prvi će put nastupiti na BSH događanju i u jedinstvenom ambijentu Cave Romane. Organizatori ističu kako će to biti jedan od najvećih elektroničkih događaja ljeta.

Jedan od najvećih DJ-eva svih vremena, Carl Cox, dolazi u Hrvatsku na ekskluzivni nastup koji će obilježiti ovogodišnje ljeto. U organizaciji BSH Events, legendarni umjetnik po prvi put nastupa u impresivnom ambijentu Cave Romane u Vinkuranu 7. kolovoza.

Ovo je premijerno gostovanje Carl Coxa na BSH događanjima, ali i njegov prvi nastup u ovom jedinstvenom prostoru, što ovaj događaj čini jednim od najiščekivanijih trenutaka domaće elektroničke scene. Tijekom 2026. godine, BSH Events kontinuirano podiže standarde organizacije, svi ovogodišnji BSH eventi su rasprodani, a interes publike doseže vrhunac. Dovođenje imena poput Carl Coxa predstavlja logičan vrhunac sezone i potvrdu da BSH Events dovodi svjetsku elektroničku elitu pred domaću i međunarodnu publiku.

S više od 30 godina karijere, Carl Cox nije samo DJ, on je jedna od ključnih figura koja je definirala globalnu elektroničku scenu. Kao pionir britanskog rave pokreta, sudjelovao je u samim počecima acid house revolucije i bio među umjetnicima koji su oblikovali zvuk i kulturu koja danas dominira svjetskim dancefloorovima. Njegovi projekti i izdanja ostavili su dubok trag, od kultnog mix albuma F.A.C.T., koji se smatra jednim od najvažnijih techno izdanja 90-ih, do vlastite izdavačke kuće Intec Records koja je lansirala i podržala brojne ključne izvođače scene.

Posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzima legendarna rezidencija na Ibizi, gdje je tijekom 15 godina izgradio jednu od najutjecajnijih klupskih večeri u povijesti, redovito rasprodanu i prepoznatu kao simbol vrhunske elektroničke produkcije. Ono što ga izdvaja od drugih jest činjenica da ni nakon tri desetljeća ne usporava, i dalje nastupa na najvećim svjetskim pozornicama, pokreće nove projekte i kontinuirano pomiče granice elektroničke glazbe, potvrđujući status istinske legende.

Cave Romane, sa svojom jedinstvenom atmosferom i monumentalnim kamenim okruženjem, pruža idealnu kulisu za ovakav spektakl. Spoj vrhunske produkcije, globalne DJ ikone i jedinstvene lokacije garantira večer koja nadilazi klasične glazbene događaje.

Nastup Carla Coxa 7. kolovoza nije samo koncert, to je jedan od najvažnijih elektroničkih događaja godine u regiji i večer koja će se dugo pamtiti. Događaj se održava uz podršku općine Medulin i Turističke zajednice općine Medulin.

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