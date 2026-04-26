Pamtimo ga kao Tončija Zlatara iz Larina izbora: Životni zaokret doveo ga je do suda s kćeri

Frane Perišin, poznat kao Tonči iz Larinog izbora, većinu karijere gradi u kazalištu, dok privatno živi povučenije, no posljednjih godina u fokusu je i zbog sudskih sporova koje je izgubio s kćeri i bivšom suprugom.

Frane Perišin domaćoj publici najpoznatiji je po ulozi Tončija Zlatara u hit seriji "Larin izbor", koja mu je donijela veliku prepoznatljivost i simpatije gledatelja.

Iako ga mnogi i danas vežu upravo uz tu ulogu, Perišin je svoju karijeru gradio prvenstveno na kazališnim daskama. Dugogodišnji je član Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu, gdje je ostvario niz zapaženih uloga i potvrdio se kao svestran glumac. Njegov rad obuhvaća i film i televiziju, no kazalište mu je ostalo u središtu profesionalnog interesa.

Frane Perišin Foto: Zeljko Tutnjevic/Cropix

U privatnom životu Perišin se ne eksponira često, pa o njegovoj svakodnevici nema mnogo informacija. Poznato je tek da živi mirnije, daleko od medijske pompe, posvećen obitelji i radu.

Pogledaji ovo Celebrity Harry Styles zaručio poznatu glumicu? Golemi dijamantni prsten potaknuo je šuškanja

No ipak sed zna da je 2024. izgubio je spor protiv vlastite kćeri Ane Perišin.

Općinski sud u Dubrovniku odbio je tužbeni zahtjev glumca Frane Perišina, koji je htio opozvati Ugovor o darovanju sklopljen s kćeri Anom za dio nekretnine u Cavtatu.

Frane Perišin - 2 Foto: Marko Prpic/Pixsell

Kako je tvrdio na sudu, Perišinu su se poslije zaključenja Ugovora o darovanju okolnosti života promijenile - osiromašio je i više nema sredstava za svoje nužno uzdržavanje, a prozivao je i kćer za to što ga ni na koji način ne uzdržava iako je to obavezna po zakonu. Pozvao se i na vrijeme pandemije, smanjeni broj angažmana, pa sukladno tome i potrošenu ušteđevinu, pozajmice, kredite. Također, u prosincu 2021. godine Kazalište Marina Držića prestalo mu je plaćati podstanarski stan nakon 40 godina, pa se svemu dodao i trošak za stanarinu. Uz to, plaćao je alimentaciju svom malodobnom sinu. U svjedočenju je naveo i da se ne bi mogao uzdržavati da nije dobio pozajmice od svoje partnerice.

Frane Perišin - 1 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Frane Perišin - 4 Foto: Zarko Basic/Pixsell

Kćer je, s druge strane, navela da Perišin nije lošeg imovinskog stanja, pa je, između ostalog, i suvlasnik nekoliko nekretnina, a naglasila je da ukoliko se i nalazi u oskudici, do nje se doveo vlastitom krivnjom i to dugogodišnjom grubom nemarnošću za rad, radno mjesto, zdravlje i imovinu.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Sjećate li se najpoznatije ZET-ove vozačice? Evo zbog čega je ponovo u centru pažnje!

Frane Perišin - 2 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Sud je zaključio da Perišin ipak nije u lošem financijskom stanju, jer ima mjesečne prihode, suvlasnik je nekretnine u Cavtatu oko koje se spori, kao i nekretnine u Kaštel Kambelovcu, u fazi je prodaje drugih nekretnina, dok se njegovim nemarnim ponašanjem, za koje ga je kćer prozvala, nisu bavili jer je ovo bilo sasvim dovoljno za odbiti zahtjev.

Perišin je morao platiti i sudske troškove koji iznose 7500 eura, no ipak je imao pravo žalbe.

Frane Perišin - 3 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

A netog prije toga, Perišin je izgubio i sudski spor protiv bivše supruge Marte Žegure. Proglašen krivim za kazneno djelo prijetnje, a Općinski sud u Zagrebu je presudio kako je dužan nadoknaditi i sudske troškove Marti Žeguri i još troje ljudi.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Blanka Vlašić objavila ono što ju je oduševilo kod jednog muškarca: "Vidjela sam lika..."

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Poslušajte kako zvuči kada Simona Mijoković zapjeva duhovnu pjesmu!

Pogledaji ovo Celebrity Dotjerana od glave do pete! Jedan komad savjetnice ministra zdravstva krije četverocifren iznos