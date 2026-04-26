Bila je jedna od najboljih tenisačica svijeta, a onda su uslijedili skandali koji su prodrmali karijeru

Camila Giorgi najavila je povratak tenisu 2027., nakon što je 2024. prekinula karijeru, okušala se u modelingu i bila suočena s optužbama za utaju poreza koje negira.

Bivša teniska zvijezda koja je napustila sport kako bi postala model donjeg rublja, a potom bila optužena za utaju poreza u Italiji, otkrila je da planira dramatičan povratak na teren.

Camila Giorgi (34) povukla se iz tenisa u svibnju 2024. kako bi se posvetila novoj karijeri, no ovog je tjedna na Instagramu jednom obožavatelju poručila da će ponovno uzeti reket u ruke već sljedećih godina.

Četvrtfinalistica Wimbledona iz 2018. nije igrala od turnira u Miamiju u ožujku 2024., a najbolji plasman u karijeri ostvarila je iste godine kada je bila 26. igračica svijeta.

Tijekom pitanja i odgovora s fanovima na Instagramu upitana je: "Hoćeš li se u budućnosti vratiti turnirskom tenisu?"

Na iznenađenje mnogih, odgovorila je: "Da, 2027."

Na dodatno pitanje: "Jesi li sigurna da ćeš se vratiti na WTA Tour i kada?" ponovno je kratko odgovorila: "Da, 2027."

Njezina najava dolazi nakon što su se ubrzo nakon umirovljenja pojavile optužbe za utaju poreza i neplaćanje najamnine u Italiji.

Vlasnik vile u Calenzanu, u blizini Firence, koju su Giorgi i njezina obitelj unajmljivali, tvrdio je da su otišli ostavivši šest mjeseci neplaćene stanarine te odnijeli vrijedan namještaj.

Giorgi je te optužbe odbacila gostujući u emisiji Verissimo u listopadu 2024., nazvavši ih smiješnima.

"Kuća nije imala namještaj i uvijek smo plaćali najamninu. Ta vijest me nasmijala.", rekla je.

Odbacila je i tvrdnje da je "pobjegla" u SAD: "To nije bio bijeg. Preselila sam se trajno u Ameriku s roditeljima."

Dodala je da se njezino povlačenje iz tenisa poklopilo sa završetkom istrage talijanske financijske policije Guardia di Finanza.

Giorgi tvrdi i da su eventualni problemi s porezima posljedica odvjetnika s kojim više ne surađuje.

"Problemi s poreznom upravom? Moja obitelj nije znala za njih. Stvorili su ih ljudi izvana koji su me zastupali", rekla je.

Giorgi ima dva brata, Leandra i Amadeusa, dok je njihova mlađa sestra Antonela tragično poginula u prometnoj nesreći u Parizu 2011. godine.

Ranije ove godine udala se za tenisača i trenera Andreasa Ignacija Pasuttija. Vjenčanje je održano samo dva dana nakon što je objavila da je trudna, podijelivši video ultrazvuka.

Osim manekenstva, okušala se i u medijima te je u veljači 2025. viđena kao reporterka s ATP turnira u Buenos Airesu.

