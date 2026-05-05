Tko je HDZ-ovac kojeg je snašla drama na Pagu? U vlasništvu ima čak sedam nekretnina

Ernest Petry oglasio se nakon navoda o incidentu u Novalji, tvrdeći da nije sudjelovao i da nitko nije ozlijeđen, dok se u javnosti ističu i njegovi politički zaokreti te imovina s više nekretnina.

Ličko-senjski župan Ernest Petry oglasio se na Facebooku nakon medijskih napisa o navodnom incidentu u Novalji, gdje ga je, prema tim tvrdnjama, mlađa žena iz njegova društva pogodila pepeljarom.

Pojasnio je da je 23. travnja sudjelovao na privatnom večernjem druženju na poziv poznanika, gdje je atmosfera u početku bila ugodna, no potom je došlo do iznenadnog ispada jedne od prisutnih osoba. Naglasio je kako nitko nije ozlijeđen te da sam nije sudjelovao u incidentu.

Dodao je kako ga je situacija zatekla, da na nju nije mogao utjecati te da je policiji dao iskaz kada su stigli na mjesto događaja i pohvalio je njihovu profesionalnost. Ujedno se, kao župan, ispričao građanima i poručio da će i dalje raditi na opravdavanju povjerenja koje mu je dvaput ukazano na izborima.

Petry, rođen 1974. godine, po struci je magistar prava s dodatnim obrazovanjem iz ekonomije energetskog sektora. Tijekom karijere više je puta mijenjao političke opcije – bio je član HDZ-a, zatim Hrvatskog bloka, HNS-a, djelovao na nezavisnoj listi te se ponovno vratio u HDZ.

U javnosti se često ističe i njegova imovina. Prema imovinskoj kartici, prima plaću od 4485 eura, uz dodatnih 220 eura prihoda od imovine. Njegova supruga zaposlena je na gospićkom Veleučilištu Nikola Tesla s mjesečnim primanjima od 1240 eura.

Petry je vlasnik i suvlasnik većeg broja nekretnina. U Gospiću posjeduje kuću s okućnicom od 782 kvadrata procijenjenu na 126.086 eura, stan od 26 m² te poslovni prostor od 40 m², kao i više građevinskih zemljišta.

U Karlobagu je suvlasnik dviju kuća, dok je treća u njegovu potpunom vlasništvu. Također ima manji stan u Zagrebu, a njegova supruga suvlasnica je kuće u Bilaju. Ukupno, u vlasništvu i suvlasništvu ima sedam kuća i stanova.

U braku je sa suprugom Ivanom, s kojom ima dvoje djece, sina Patrika Antonia i kćer Croatu Patriciju.

