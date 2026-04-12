Pjevačici na velikoj pozornici skliznuo top, a njezina reakcija postala je hit!

Lizzo je iznenadila publiku na Coachelli energičnim nastupom sa Sexyy Red, a unatoč maloj nezgodi na pozornici nastavila je bez prekida i ponovno postala viralni hit.

Američke glazbenice Lizzo i Sexyy Red zapalile su publiku prvog dana Coachelle u kalifornijskom Indiju.

Galerija 15 15 15 15 15

Tijekom zajedničkog freestyle nastupa 2Yitty On Yo Tittys2 posebnu pažnju privukla je Lizzo, koja je dominirala pozornicom.

Lizzo - 4 Foto: Profimedia

Publiku je oduševila energičnim nastupom - pjevala je, plesala, svirala flautu i stalno komunicirala s fanovima. U jednom trenutku tijekom plesa došlo je do nezgode kada joj je top skliznuo, no Lizzo nije dopustila da je to omete i nastavila je nastup bez prekida.

Budući da njezino ime nije bilo na službenom popisu izvođača, njezin dolazak bio je pravo iznenađenje za publiku.

Lizzo - 3 Foto: Profimedia

Lizzo - 2 Foto: Profimedia

Njezin nastup ubrzo je postao viralan, a dodatnu pažnju izazvala je i objavom na društvenim mrežama. U videu izlazi iz automobila, skida kožnu jaknu i pokazuje odvažnu kombinaciju, uz poruku: "Hoachella je počela", dok u pozadini svira njezina nova pjesma "Don’t Make Me Love U".

Lizzo - 1 Foto: Profimedia

U međuvremenu, Lizzo je u privatnom životu napravila velike promjene – izgubila je gotovo 30 kilograma te značajno smanjila udio tjelesne masti. Istaknula je kako je riječ o postupnom procesu koji uključuje promjenu prehrane i intenzivnije treninge, a ne brzim rješenjima.

