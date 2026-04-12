Veliki zaokret za Meghan Markle? Posljednjih dana glavna je tema u Hollywoodu

Meghan Markle navodno dobiva brojne glumačke ponude nakon što se počelo govoriti o njezinu povratku u Hollywood, a interes industrije, kako tvrde izvori, veći je nego ikad.

Vojvotkinja od Sussexa dobiva brojne ponude za različite projekte, od romantičnih komedija do sapunica, otkrio je za Page Six jedan istaknuti casting-agent.

Sve je počelo nakon što je njezin kolega iz serije "Face" Eric Roberts prošlog mjeseca javno spomenuo da se 44-godišnja Meghan planira vratiti pred kamere.

Prema riječima izvora iz industrije, producenti i redatelji posljednjih su tjedana posebno aktivni u pokušajima da je angažiraju.

"O Meghan se posljednjih tjedana najviše priča u holivudskim krugovima. Sama naznaka da se planira vratiti glumi izazvala je interes kakav nisam vidio u tri desetljeća karijere", rekao je agent.

Navodno joj se nude projekti različitih žanrova – od drama i sitcoma do sapunica.

"Uzbuđenje je opravdano jer je Meghan na filmu velika stvar iz nekoliko razloga. Filmski šefovi vide priliku u golemoj pozornosti koju bi njezin povratak donio projektu, što bi moglo privući desetke milijuna dolara investicija. Interes i publicitet oko njezina povratka značili bi potencijalno ogromnu gledanost ili prodaju kinoulaznica, ne samo u SAD-u već i diljem svijeta", objasnio je.

Iako interes ne jenjava, ostaje nejasno tko danas vodi njezinu karijeru, s obzirom na to da se povukla iz glume još 2017. godine.

"Agenti, studiji, produkcijske kuće, pa čak i scenaristi pokušavaju doći do Meghan preko njezinih starih agenata, tvrtki i dobrotvornih organizacija", rekao je izvor.

Zanimljivo je i to da je, unatoč velikom ugovoru s Netflixom, navodno odbijala glumačke projekte na toj platformi.

"Nije važno kakav su uspjeh postigle njezine serije za Netflix, jer ovo je povratak njezinoj prvoj karijeri, u kojoj je imala iskustva i uspjeha. Njezin glumački status uvijek je bio čvrst, a u seriji 'Face' bila je iznimno popularna. Povratak drami na ekranu, umjesto obiteljskoj drami izvan ekrana, vrlo je privlačna ideja", dodao je izvor.

Markle je već napravila mali korak prema povratku snimivši epizodnu ulogu u filmu "Close Personal Friends".

