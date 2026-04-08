Mlada hrvatska glazbena nada ispričala nam je sve o iskustvu pjevanja na kruzeru

Iako je tek nedavno ozbiljnije zakoračila u autorsku glazbu, mlada pjevačica Laura Miletić već iza sebe ima vrijedno scensko iskustvo, a više je otkrila u razgovoru za naš portal.

Mlada pjevačica Laura Miletić sve sigurnije gradi svoj put na domaćoj glazbenoj sceni, a iako je na njoj relativno kratko, iza sebe već ima niz iskustava koja su oblikovala njezin umjetnički izraz.

Laura je nedavno izdala svoju novu pjesmu ''Tu u meni'', a tim povodom predstavila se za naš portal te nam otkrila više o svom glazbenom putu. Njezin ulazak u autorsku glazbu nije bio nagao, već rezultat procesa preispitivanja i osobnog rasta.

Laura Miletić - 1 Foto: Iva Sibila

''To se dogodilo tek prošle godine kada sam počela raditi na drugom singlu 'Čarolija mog Božića' nakon pauze od 3 godine, koliko je prošlo od objave prvog singla. Iako imam osjećaj kao da u dubini duše tome težim cijeli život, na putu do te odluke stajalo je puno strahova, nesigurnosti i pitanja 'što ako' i zato se ta želja nije odmah kristalizirala.''

Upravo ta iskrenost i introspektivnost snažno su utkane u njezin glazbeni identitet, koji ne pokušava udovoljiti trendovima, već prvenstveno emociji.

''Glazbenica sam kojoj je emocija na prvom mjestu. Nije bitno je li ona u tom trenutku negativna ili pozitivna, već nastojim stvoriti okružje u kojem je svaka emocija dopuštena i normalna za neki period života. Moj zvuk do sada bio je nježan, elegantan, topao i intiman, a u svoj autorski rad se trudim uklopiti sve one žanrove koje i sama preferiram: pop, soul, RnB, jazz i funk. Voljela bih publici kroz pjesme donositi dublje teme o životu, ljudima i odnosima kroz koje će promišljati i potaknuti svoju svijest i kulturu, a ponekad možda i neku potpuno opuštajuću temu uz koju će se opustiti i zaplesati.''

Laura Miletić Foto: Iva Sibila

Prije nego što se ozbiljnije posvetila autorskom radu, Laura je brusila svoje vještine kroz različite projekte, među kojima se posebno ističe tribute priča posvećena glazbenim velikanima.

''Bila sam dio tribute projekta ABBA-e i Elvisa tijekom 2023. i 2024. godine. Bio je to vrlo zanimljiv spoj različitih stilova i interpretacije što je zahtijevalo dosta pripreme i veću produkciju od bilo koje s kojom sam se do tada susrela. Bend se sastojao od nas 11-13 izvođača, a kroz projekt smo imali prilike nastupiti na većim pozornicama poput Tvornice kulture, Boogalooa i Kluba kazališta Komedija – Kontese. Projekt mi je donio puno novih vrijednih iskustava, od brušenja višeglasnih dionica do scenskog nastupa.''

Laura Miletić - 2 Foto: Iva Sibila

Njezin glazbeni ukus, kao i stil, formirali su se kroz širok spektar utjecaja – od klasika do suvremenih izvođača.

''Inspiriraju me različiti izvođači različitih glazbenih žanrova i vjerujem da je slušanje svih njih kroz odrastanje formiralo moj današnji stil. Norah Jones i Sade mogu slušati u bilo koje doba i nikada mi ne dosade, bez Franka Sinatre i Michaela Bublea ne provodim niti jedan Božić, a od mlađih izvođača iznimno cijenim Billie Eilish i Oliviu Dean.''

Iako tek gradi svoje ime, Laura jasno osjeća gdje pripada i kakvu publiku želi okupiti.

''Smatram da sam na samom početku pojavljivanja na sceni i da me šira publika tek treba upoznati. Voljela bih okupiti publiku s kojom ću dijeliti ukus, vrijednosti i neke od stavova. Puno izvođača isto tako ima iskren pristup stvaranju, s naglaskom na emociju, što je i meni jako važno, ali rekla bi da me osim toga izdvaja moj senzibilan i nježan pristup stvaranju i interpretaciji koji možda nije za svakoga, što je sasvim u redu, ali za one koji ga vole vjerujem da otvara mogućnost puno dubljeg povezivanja od prosjeka.''

Jedno od iskustava koje ju je dodatno oblikovalo dogodilo se daleko od doma, na kruzeru, gdje je svakodnevno živjela glazbu.

''Provela sam mjesec dana na kruzeru u Skandinaviji i to iskustvo je ostavilo prilično jak utjecaj na moj glazbeni put. Nastupala sam svaki dan i tada još više potvrdila samoj sebi koliko volim glazbu jer mi ni u toj količini nije dosadilo. Glas se također jako dobro držao i, osim nekoliko dana promuklosti zbog prehlade, nije bilo dana koji su bili teški za glas. Gosti na kruzeru mijenjali su se svaka 2 dana što je donijelo mnoštvo različitih reakcija. Ugodno me iznenadilo koliko su, od onih najmlađih do onih starijih, otvoreni prići glazbenicima, stati, zapljeskati čak i ako su samo u prolazu. Glazba se doživljava prvenstveno kao umjetnost, a ne samo kao izvor zabave. Zanimljiva anegdota koje se često sjetim je kako me nekoliko noći budio kofer koji se zbog jakog ljuljanja broda neprestano kretao s jedne strane sobe prema drugoj. U početku je bilo teško spavati u takvim uvjetima, ali brzo sam se prilagodila.''

Laura Miletić - 3 Foto: Iva Sibila

Kada nije na pozornici ili u studiju, Laura pronalazi ravnotežu u jednostavnim stvarima koje je vraćaju sebi.

''Volim svoje vrijeme posvetiti druženju i povezivanju s bliskim ljudima. Isto tako, volim boraviti u prirodi i voditi aktivan život koji uključuje i aktivnosti poput trčanja, pilatesa, yoge i planinarenja. Kada uspijem utišati misli i pobjeći od obaveza volim poslušati i neki pocast o temama koje me zanimaju ili pročitati dobru knjigu.''

No, kao i svaki kreativni put, i ovaj dolazi s izazovima, posebno onima unutarnjima.

''Mislim da su nam u ovom poslu nesigurnosti i sumnje nezaobilazne, samo je važno u kojoj ćemo mjeri dopustiti da nas preplave. Radom na svom mindsetu kroz razgovore i psihoterapiju ventiliram svoje nesigurnosti i nastojim ih pretvoriti u svoju snagu.''

U svemu tome ključnu ulogu igraju ljudi koji stoje uz nju.

''Najveća podrška iza scene su moj partner, prijatelji i obitelj. Bez njih bi sve ovo bilo puno teže.''

Glazbeni put, koliko god bio ispunjavajući, često traži i odricanja koja nisu uvijek vidljiva publici.

''Ovaj posao koliko god bio prekrasan sa sobom nosi dosta žrtve. Ono što bih izdvojila je žrtvovanje bitnih okupljanja, proslava i rođendana koji većinom padaju na vikend koji je nama skoro uvijek radni, a osim toga, jedna od najvećih žrtvi je pristanak na život koji nerijetko nosi puno neizvjesnosti i rizika i nema garancije za uspjeh. Moraš dovoljno vjerovati samom sebi da ono što radiš ima smisla i onda kada se čini da nema.''

Unatoč svemu, Laura gleda naprijed i priprema nove glazbene korake.

''Ono što za sada mogu najaviti je izlazak još jednog singla prije ljeta. Trenutno radimo na njemu i nadam se da će ga publika zavoljeti i da će ih opustiti kada ga budu slušali negdje daleko od svih obaveza. Albumu se također nadam u budućnosti, no još je teško najaviti nešto konkretno u ovom trenutku. Sve će biti najavljeno na vrijeme, pa pozivam publiku da prati novosti na društvenim mrežama!''

Kad razmišlja o budućnosti, ne postavlja si stroge okvire, ali ima jasnu sliku razvoja.

''U današnjem brzom načinu življenja teško je predvidjeti tako nešto i volim pustiti životu da me s nekim stvarima iznenadi, ali vidim se kao puno zrelija glazbenica i autorica koja uspijeva izbalansirati svoj glazbeni put s privatnim životom i u svemu tome stigne stati, odmoriti i uživati!''

Iako zasad ne planira festivalske pozornice poput Dore, ne zatvara vrata toj mogućnosti.

''Zasada nisam razmišljala o prijavi na Doru budući da je to natjecanje koje kod nas sa sobom nosi najviši oblik produkcije koju izvođač treba imati iza sebe, pa smatram to velikim pothvatom, no nisam zatvorena za tu mogućnost u budućnosti.''

Za kraj, osvrnula se i na jedan od najupečatljivijih glazbenih uzleta posljednjih mjeseci – onaj Jakova Jozinovića, kojeg je imala priliku upoznati i dijeliti pozornicu.

''S Jakovom sam imala priliku nastupati i upoznati ga na koncertu Jazz orkestra Hrvatske vojske. Smatram da je zaslužio sve ovo što mu se događa i da bi do toga došao prije ili kasnije jer je za to rođen. Osim što je vrhunski pjevač, profesionalan je i ono što je najvažnije, prenosi emociju i vlada scenom kao da je na njoj već dugi niz godina. Mnogi to uče s iskustvom, a on to ima u sebi i tu energiju publika osjeti i prepoznaje. Vjerujem da je ovo tek početak za njega i da ga čekaju još veće stvari.''

