Ovo je poklon vrijedan 60 milijuna dolara koji je Ben Affleck ostavio Jennifer Lopez nakon razvoda!

Ben Affleck nakon razvoda je bez naknade prepustio Jennifer Lopez svoj udio u luksuznoj vili na Beverly Hillsu vrijednoj više od 60 milijuna dolara, koja se i dalje bezuspješno prodaje.

Ben Affleck svojoj je bivšoj supruzi Jennifer Lopez prepustio je polovicu luksuzne vile na Beverly Hillsu, piše US Weekly pozivajući se na službene dokumente.

Par je nekretninu kupio u svibnju 2023. za vrtoglavih 60 milijuna dolara, a potom su zajedno uložili dodatne milijune u uređenje. Ipak, njihova veza nije dugo potrajala, pa je uslijedio prekid i razvod.

Od srpnja 2024. pokušavaju prodati vilu, no zasad bez uspjeha. Cijena je u međuvremenu pala na 52 milijuna dolara, a ostaje vidjeti hoće li promjene u vlasništvu olakšati prodaju.

Impresivno imanje proteže se na oko 46.000 četvornih stopa ukupne površine, s oko 38.000 četvornih stopa klimatiziranog prostora. Uz pogled na planine, vila nudi niz luksuznih sadržaja poput infinity-bazena, sportskih terena, potpuno opremljene teretane, boksačkog ringa te privatnog bara i lounge-zone.

Osim glavne kuće, na posjedu se nalaze i gostinjski penthaus, kuća za osoblje, stražarska kućica s dvije spavaće sobe, garaža za 12 automobila te dodatni prostor za parkiranje velikog broja vozila.

Nekretnina je prvi put ponuđena na tržištu u srpnju 2024. po cijeni od 68 milijuna dolara, nedugo prije nego što je Lopez podnijela zahtjev za razvod. Iako se krajem iste godine činilo da je prodaja dogovorena za 64 milijuna dolara, posao je na kraju propao.

Nakon što je oglas istekao u ljeto 2025., vila je privremeno povučena s tržišta, a potom ponovno ponuđena po nižoj cijeni od 52 milijuna dolara, no kupac se još uvijek nije pojavio.

Nakon razvoda bivši supružnici krenuli su svatko svojim putem. Jennifer Lopez i dalje boravi u toj kući dok uređuje novo imanje u Hidden Hillsu, koje uključuje brojne luksuzne sadržaje poput konjušnice, kina i profesionalne kuhinje. Ben Affleck preselio se pak u Pacific Palisades, gdje je kupio novu kuću s pet spavaćih soba i šest kupaonica za 20,5 milijuna dolara.

