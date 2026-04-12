Preminuo je glumac iz Batmana, iza sebe je ostavio suprugu i dvoje djece

John Nolan, poznat po suradnji s Christopherom Nolanom i ulozi u "Batmanu", preminuo je u 87. godini.

Engleski glumac John Nolan, kojeg publika pamti po ulogama u filmovima poput "Batman: Početak", ali i po čestoj suradnji sa svojim nećacima Christopherom i Jonathanom Nolanom, preminuo je u 87. godini. Vijest o njegovoj smrti u subotu je objavio Stratford-upon-Avon Herald, a prenosi Entertainment Weekly.

Nolan je najprepoznatljiviji upravo po projektima u kojima je radio s poznatim redateljskim i scenarističkim dvojcem iz vlastite obitelji. U filmovima"„Batman: Početak" (2005.) i "Vitez tame: Povratak" (2012.) utjelovio je Douglasa Fredericksa iz uprave Wayne Enterprisesa. Oba naslova režirao je Christopher Nolan, dok je na drugome kao scenarist sudjelovao i Jonathan.

Već ranije pojavio se u Christopherovu prvom filmu "Following" (1998.), gdje je glumio policajca, a publika ga je mogla vidjeti i u Oscarom nagrađenom ratnom spektaklu "Dunkirk" (2017.), u kojem je imao ulogu slijepca.

Na malim ekranima ostavio je snažan dojam u seriji "Person of Interest", čiji je autor Jonathan Nolan. U ukupno 27 epizoda tumačio je Johna Greera, bivšeg agenta MI6 koji nastoji srušiti sustav masovnog nadzora poznat kao "Stroj".

Rođen 1938. u engleskom Kentu, Nolan je glumačko obrazovanje stekao na Drama Centreu u Londonu. Odmah nakon završetka studija dobio je ulogu Romea u kazalištu Richmond, a tijekom karijere surađivao je i s uglednim ansamblima poput Royal Court Company i Royal Shakespeare Company.

Na televiziji se istaknuo još 1970. naslovnom ulogom u miniseriji "Daniel Deronda", kao i pojavljivanjem u SF-seriji "Doomwatch". Među zapaženijim projektima iz tog razdoblja ističe se i serija "Shabby Tiger" (1973.), u kojoj je glumio glavnog lika u svih sedam epizoda.

Krajem 70-ih predvodio je horor "Terror", a ubrzo nakon toga pojavio se i u romantičnom filmu "The World Is Full of Married Men". Nakon tog razdoblja više se posvetio kazalištu, a filmu se vratio tek kasnije, ponovno u suradnji s nećakom.

Svoju suprugu, glumicu Kim Hartman, upoznao je tijekom rada na "Romeu i Juliji". Vjenčali su se 1975. i dobili dvoje djece. Hartman se također pojavila u filmu "Dunkirk", gdje je igrala stjuardesu.

U emotivnoj izjavi opisala ga je kao osobu snažnog karaktera i originalnog duha: slobodnog mislioca koji je uvijek slijedio vlastiti put, bio iznimno elokventan i otvoren za različita gledišta.

Nolanova posljednja uloga bila je u HBO-ovoj seriji "Dune: Prophecy" iz 2024. godine. Iza sebe je ostavio suprugu i djecu.

