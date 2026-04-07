Nikome nije jasno! Kako ovaj glumac izgleda isto kao i prije 30 godina kad je počinjao karijeru?

Za Paula Rudda vrijeme kao da stoji, fanovi diljem svijeta ne prestaju komentirati kako slavni glumac izgleda gotovo isto kao i prije 30 godina.

Hollywood već desetljećima ima svoje miljenike, ali malo tko izaziva toliko nevjerice kao Paul Rudd. Popularni glumac ovih je dana napunio 57 godina, no društvene mreže ponovno su se zapalile komentarima da izgleda gotovo identično kao i sredinom 90-ih.

Rudd je rođen 6. travnja 1969. u New Jerseyju, a glumom se bavi još od ranih 90-ih. Njegov veliki proboj dogodio se 1995. godine u kultnoj teen komediji ''Clueless'', gdje je utjelovio simpatičnog Josha – ulogu koja ga je lansirala među najperspektivnije mlade glumce tog vremena.

Iako je karijeru započeo romantičnim i teen filmovima, Rudd se ubrzo profilirao kao jedan od najtraženijih komičnih glumaca. Tijekom 2000-ih nizao je uspjehe u filmovima poput ''Anchorman'', ''The 40-Year-Old Virgin'' i ''Knocked Up'', često surađujući s redateljem Juddom Apatowom.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Teorije zavjere šire se internetom: Fanovi uvjereni da je Angelina Jolie unajmila dvojnicu!

Globalnu popularnost dodatno je učvrstio kada je 2015. preuzeo ulogu Scotta Langa, odnosno Ant-Mana, u Marvelovom filmskom svemiru. Upravo ga je ta franšiza približila mlađoj generaciji i pretvorila u jednog od najprepoznatljivijih superheroja današnjice.

Osim filma, publika ga pamti i po ulozi Mikea Hannigana u seriji ''Prijatelji'', gdje je glumio dečka, a kasnije i supruga Phoebe Buffay.

No ono što ga izdvaja od većine kolega nije samo karijera – već njegov izgled. Rudd je godinama predmet šala i teorija o vječnom mladolikom izgledu, a 2021. godine proglašen je i najseksi muškarcem na svijetu prema magazinu People.

Iako mnogi traže tajnu njegove neuništive mladosti, glumac tvrdi da je recept zapravo jednostavan: zaštita od sunca, zdrav način života i – kvalitetan san. U intervjuima je naglasio da mu je upravo san najvažniji dio rutine, ispred prehrane i treninga.

Pogledaji ovo Nekad i sad Uloga legendarnog Mitcha pretvorila ga je u superzvijezdu, a prizori danas bude zabrinutost

Rudd je svoju tajnu protiv starenja otkrio 2015., rekavši za InStyle: ''Veliki sam pobornik korištenja kreme za sunčanje. Nisam ljubitelj sunčanja. Nekad sam bio, dok sam furio izgled Depeche Modea. Iskreno, nosim kremu za sunčanje ne zbog bora, nego zato što ne želim dobiti rak kože.''

Privatno, Rudd vodi relativno miran život daleko od hollywoodskog glamura. Od 2003. u braku je sa scenaristicom Julie Yaeger, s kojom ima dvoje djece. Poznat je i po humanitarnom radu, posebice kroz projekte koji pomažu djeci i podižu svijest o govornim poteškoćama.

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Fanovi dali više od dva milijuna lajkova za prizore milijarderke u tanga-bikiniju!

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Nekad i sad Hrvatsku je prodrmala s nekoliko hitova pa nestala iz javnosti, zadnja objava na Instagramu joj je iz 2018. godine

Pogledaji ovo Celebrity Prelijepa Amal! Ovaj jednostavni trik Clooneyjevu suprugu pomladio je 10 godina