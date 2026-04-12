Teško razdoblje nekadašnje regionalne zvijezde: Znatno je smršavjela, a susjedi iznijeli nepoznate detalje

Bebi Dol, nekad velika zvijezda i eurovizijska predstavnica, danas živi povučeno, a prema pisanju medija suočava se s teškim financijskim problemima i rijetko se pojavljuje u javnosti.

Dragana Šarić, poznatija kao Bebi Dol, nekoć jedna od najvećih zvijezda jugoslavenske glazbene scene i predstavnica na Euroviziji, danas živi daleko od očiju javnosti.

Prema pisanju srpskih medija, pjevačica se navodno suočava s ozbiljnim financijskim problemima, a pojavile su se i tvrdnje da koristi usluge pučke kuhinje.

Novinari su je pokušali pronaći kako bi provjerili te navode, no bez uspjeha. Ipak, o njezinu životu progovorili su susjedi iz beogradskog Vračara, gdje navodno trenutno živi.

Bebi Dol - 4 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Bebi Dol - 2 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Jedan od njih rekao je da je već dugo nije vidio te da ju je posljednji put primijetio prije otprilike dva mjeseca. Tvrdi i da, prema njegovim saznanjima, boravi u podrumskom prostoru te u zgradu ulazi kroz garažu.

Drugi susjed ispričao je da ju je nekoliko puta vidio u šetnji s partnerom, pri čemu su, kako kaže, često imali glasne svađe koje su odjekivale ulicom. Također je naveo da je pjevačica znatno smršavjela i da danas izgleda gotovo neprepoznatljivo u odnosu na vrijeme najveće slave.

Bebi Dol (FOTO: Davorin Visnjic/PIXSELL)

Bebi Dol - 6 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Takvi prizori zabilježeni su prije dvije godine, a od tada se u javnosti pojavila tek jednom, kada je prolaznik snimio trenutak u kojem se spontano pridružila uličnoj glazbenici i zapjevala s njom.

Iako su je novinari neko vrijeme čekali ispred njezina doma, nije se pojavila. Na prozorima su, kako navode, bile rešetke, a rolete spuštene.

Bebi Dol (FOTO: Screenshot/YouTube)

Bebi Dol karijeru je započela u bendu, a kasnije je kao solo izvođačica ostvarila niz velikih hitova. Među najpoznatijima su "Rudi", "Hajde da...", "Ljuta sam" i "Brazil", pjesma s kojom je 1991. predstavljala Jugoslaviju na Euroviziji i koja je i danas ostala popularna.

Pažnju domaće javnosti plijenila je i ljubavnom vezom s danas, nažalost pokojnim, Massimom Savićem. Oni su bili par krajem 80-ih godina, snimili su pjesmu "Sunce sja, trava miriše", ali putevi su im se ipak razdvojili.

Oliver Mandić i Bebi Dol Foto: Maja Zlatevska/Cropix

"To je bilo jedno jako veselo društvo, od otprilike desetak ljudi. I bili smo ludi kao puška, svih deset. Uvijek je bilo neke love, nije bilo važno jesam li zaradio ja, ili Bebi, ili neko treći. Živjeli smo na visokoj nozi sve do rata. Živjeli smo intenzivno, lijepo, uzbudljivo, avanturistički. Nismo tada znali kako je to dobro. I onda smo sve zeznuli. Prestala je kompletna komunikacija, životi idu dalje i to je to", izjavio je svojedobno Massimo u razgovoru za magazin Grazia.

"Nismo se mogli dogovoriti gdje ćemo biti. U Istri, Zagrebu ili Beogradu“, otkrila je i Bebi Dol jednom prilikom.

