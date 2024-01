Bila je jedna od najvećih zvijezda ovih prostora, a danas ju i susjedi rijetko vide: "Nažalost, ona je znatno smršavjela"

Bebi Dol žarila je i palila regionalnom glazbenom scenom, no danas se tek rijetko pojavljuje i već je dugo nitko nije vidio.

Legendarna pjevačica Bebi Dol, pravim imenom Dragana Šarić Todorović, žarila je i palila regionalnom glazbenom scenom prije 30-ak godina, 1991. godine predstavljala je Jugoslaviju na Eurosongu s pjesmom "Brazil", no danas rijetko tko zna kako izgleda, pa čak ni gdje živi.

Stoga su se predstavnici srpskih medija odlučili saznati nešto više o pomalo zaboravljenoj 61-godišnjoj Bebi Dol i potražiti je na nekoliko adresa u beogradskoj četvrti Vračar gdje navodno živi.

"Nekoliko puta sam je vidio dok se šetala s dečkom. Svađali su se. Nije bilo ugodno tako nešto čuti ni gledati, čitava ulica orila se od njih dvoje. Nažalost, ona je znatno smršavjela, to je potpuno druga Bebi Dol od onakve kakvu je pamtimo, doslovce je neprepoznatljiva", izjavio je jedan od Bebinih susjeda za Blic.

Novinari su je čekali nekoliko sati u njezinu susjedstvu, međutim na ulici se nije pojavila, a na prozoru njezina stana stajale su rešetke i rolete su bile spuštene. Navodno živi u podrumskom stanu u koji ulazi kroz garažu.

"Nismo je dugo vidjeli. Čini mi se da je posljednji put ovuda šetala prije dva mjeseca. Posljednje što znam je da živi u podrumu, a da ulazi kroz garažu", ispričala je susjeda koja živi dvije u obližnjoj zgradi.

Bebi Dol proslavila se pjesmama "Iznad duge", "Hajde da", "Bebi Love", "Mustafa", "Brazila", "Rudi", "Krv, sreća, suze i znoj" i drugima, a pažnju domaće javnosti plijenila je i ljubavnom vezom s danas nažalost pokojnim Massimom Savićem. Oni su bili par krajem 80-ih godina, snimili su pjesmu "Sunce sja, trava miriše", ali putevi su im se ipak razdvojili.

"To je bilo jedno jako veselo društvo, od otprilike desetak ljudi. I bili smo ludi kao puška, svih deset. Uvijek je bilo neke love, nije bilo važno jesam li zaradio ja, ili Bebi, ili neko treći. Živjeli smo na visokoj nozi sve do rata. Živjeli smo intenzivno, lijepo, uzbudljivo, avanturistički. Nismo tada znali kako je to dobro. I onda smo sve zeznuli. Prestala je kompletna komunikacija, životi idu dalje i to je to“, izjavio je svojedobno Massimo u razgovoru za magazin Grazia.

"Nismo se mogli dogovoriti gdje ćemo biti. U Istri, Zagrebu ili Beogradu“, otkrila je i Bebi Dol jednom prilikom.

