Veliko slavlje Rakitićevih daleko od doma: Romantična poruka potpuno je zasjenila poklon

Ivan Rakitić i Raquel proslavili su 13 godina braka u Parizu, a posebno je raznježio buket s porukom.

Ivan Rakitić i njegova supruga Raquel obilježili su 13. godišnjicu braka na jednoj od najromantičnijih lokacija na svijetu, a u pitanju je, naravno, Pariz.

Par je pozirao ispred Eiffelova tornja, razmjenjujući nježne poglede i pokazujući da se njihova ljubavna priča ni nakon više od desetljeća nije promijenila. Elegantno usklađeni, privukli su pažnju prolaznika, ali i pratitelja na društvenim mrežama.

Pogledaji ovo Celebrity Ovo je poklon vrijedan 60 milijuna dolara koji je Ben Affleck ostavio Jennifer Lopez nakon razvoda!

Romantičnu atmosferu dodatno je upotpunila večer uz pogled na osvijetljeni Pariz, gdje su nazdravili ljubavi, ali i poseban detalj koji je mnoge raznježio bio je buket cvijeća koji je Ivan poklonio Raquel.

Na njemu je stajala poruka "žena za sva vremena", koja je izazvala brojne reakcije i oduševljenje pratitelja.

Pogledaji ovo Celebrity Preminuo je glumac iz Batmana, iza sebe je ostavio suprugu i dvoje djece

Njihova pariška proslava još je jednom pokazala koliko su povezani, a mnogi su se složili da je riječ o jednoj od najljepših sportskih ljubavnih priča.

Inače, putovanju u Pariz pridružile su se i njihove kćeri Althea i Adara.

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Tek joj je 12 godina, a njezino ponašanje u javnosti izazvalo je rasprave diljem interneta

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Teško razdoblje nekadašnje regionalne zvijezde: Znatno je smršavjela, a susjedi iznijeli nepoznate detalje

Pogledaji ovo Celebrity Veliki zaokret za Meghan Markle? Posljednjih dana glavna je tema u Hollywoodu