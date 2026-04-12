Veliki povratak Justina Biebera nakon višegodišnje pauze: Njegov performans podijelio je javnost

Justin Bieber vratio se na Coachellu nakon pauze zbog bolesti, izazvao ogromnu pažnju, ali i podijeljene reakcije zbog neobičnog nastupa.

Justin Bieber vratio se na veliku scenu nakon dulje pauze i to kao glavna zvijezda Coachelle, čime je obilježio svoj prvi veliki nastup još od 2022. godine.

Tada je, podsjetimo, bio prisiljen otkazati turneju "Justice World Tour" zbog zdravstvenih problema, nakon što je otkrio da boluje od Ramsay Huntova sindroma.

Foto: Profimedia

Njegov povratak izazvao je ogroman interes, a koncert je brzo postao jedan od najkomentiranijih trenutaka godine. Pred desecima tisuća obožavatelja pojavio se u ležernom izdanju te odmah uključio publiku, pitajući ih koje pjesme žele čuti.

Izveo je materijal s novijih albuma "Swag" i "Swag II", ali nije zaboravio ni stare hitove poput "Baby" i "Beauty and a Beat", na koje je publika posebno reagirala.

Posebnu pažnju izazvao je njegov neobičan koncept nastupa – na pozornici je koristio laptop i prikazivao vlastite stare YouTube snimke, obraćanja mlađem sebi, ali i neugodne situacije s paparazzima, čime je publici dao uvid u svoj život i karijeru.

Foto: Profimedia

Na pozornici su mu se pridružili i brojni gosti, među kojima Wizkid, Tems i The Kid Laroi, dok ga je iz publike bodrila supruga Hailey Bieber, s kojom ima sina. Emotivan trenutak dogodio se tijekom pjesme "Everything Hallelujah", koju je posvetio upravo njima.

I dok su mnogi oduševljeni njegovim povratkom, dio publike i kritičara bio je znatno oštriji.

Foto: Profimedia

"Justin Bieber je uspio nemoguće... S trona najgoreg nastupa na Coachelli svih vremena skinuo je grupu Katseye", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Ne mogu vjerovati da je on glavni izvođač. Ovo je čisti kaos, nema dobre produkcije, vizuali su očajni, nije se ni presvukao, nema pratećih plesača. Tko ga je uopće zvao da bude glavni izvođač?"

S druge strane, fanovi su stali u njegovu obranu. "Godinama nije nastupao zbog bolesti i ogromnog psihičkog stresa. Sama činjenica da je na pozornici i da pjeva tako nevjerojatno je sve što smo htjeli i trebali. To je sjajno. Tko želi teatralnost, neka ide u cirkus", poručili su, dok su neki dodali: "On je izliječen, mi smo izliječeni" i "Izgledao je tako sretno".

Bez obzira na podijeljena mišljenja, jedno je jasno – Bieberov povratak ponovno je stavio njegovo ime u središte pozornosti.

