Bizaran povratak posrnulog pjevača podijelio javnost: Na pozornici se pojavio u boksericama i čarapama

Povratak Justina Biebera na Grammyje nakon četiri godine izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Justin Bieber vratio se na pozornicu dodjele Grammyja 2026. prvi put nakon četiri godine, a njegov nastup odmah je izazvao burne i podijeljene reakcije.

Pjevač se na pozornici pojavio bez majice, u boksericama i čarapama, što je mnoge gledatelje iznenadilo, ali i zbunilo.

Justin Bieber Foto: Afp

U gotovo ogoljenom izdanju izveo je emotivnu pjesmu, a tijekom nastupa kamere su više puta prikazivale njegovu suprugu Hailey Bieber, koja ga je iz publike ponosno gledala, smiješila se i bodrila, piše Daily Mail.

Posebno je zanimljivo da su se samo nekoliko sati ranije zajedno pojavili na crvenom tepihu u usklađenim kombinacijama, djelujući elegantno i dotjerano, zbog čega je Justinov kasniji izlazak na pozornicu bio još veće iznenađenje.

Justin Bieber, Hailey Bieber Foto: Afp

Njegov nastup brzo je postao glavna tema na društvenim mrežama. Jedni su ga hvalili, a drugi su ga kritizirali te priznali da ih je ponovno zabrinuo svojim ponašanjem.

Justin Bieber Foto: Afp

''Tako lijep i ranjiv nastup'', ''I dalje zna vladati pozornicom'', ''Njegov glas je tako sirov i snažan – opsjednuta sam ovom ogoljenom verzijom'', ''Justin, ovo su Grammyji, a ne plaža… baš neugodno'', ''Gdje mu je majica'', ''Ovako se obući za Grammyje? Baš užasno'', ''Samo u boksericama i čarapama...'', ''Ovo je zapravo tužno. Kao da ovaj čovjek traži pomoć, a nitko to ne primjećuje'', dio je komentara s X-a.

