Supruga zgodnog srpskog pjevača pozirala u badiću, na luksuznom su odmoru u tropskim krajevima

Poznata manekenka i supruga popularnog pjevača ponovno je privukla veliku pozornost javnosti fotografijom koja je u kratkom roku preplavila društvene mreže.

Bojana Barović, supruga pjevača Nikole Rokvića, zapalila je društvene mreže svojim izgledom.

Na najnovijoj fotografiji Bojana pozira u bikiniju ležeći na rubu bazena, a mnogi su joj poručili da ima tijelo božice.

Osim što je očarala svojim izgledom, 42-godišnja Bojana pokazala je i samopouzdanje dok je pozirala okružena palmama i egzotičnim ambijentom.

Inače, ona se nedavno na svom profilu na Instagramu pohvalila kako ona i Nikola zajedno provode vrijeme na romantičnoj večeri, nakon čega je pokazala na koju su destinaciju iz snova otputovali.

Nikola Rokvić i Bojana Barović - 2 Foto: Instagram

Bojana je na Instagramu otkrila da su se odmarali na Baliju, a jedno noćenje u toj vili za dvije osobe košta više od 300 eura.

Nikola i Bojana u braku su od 2016. godine.

Nikola Rokvić i Bojana Barović - 10 Foto: Instagram

Suprugu je upoznao daleko od reflektora, a spojila ih je – sudbina. Danas ih smatraju jednim od najskladnijih parova na estradi.

''Bog nas je spojio. Upoznali smo se na pustom otoku, u 'Survivoru' 2010. godine. Tko bi rekao da ću ženu naći na pustom otoku? Ali kad smo se ugledali, osjetili smo neku čudesnu energiju. Danas ima mnogo iskušenja i puno mladih ne želi kompromise, ali mislim da je bitno da živimo za drugu osobu, a ne samo za sebe'', rekao je za IN magazin prošle godine.

Nikola Rokvić i Bojana Barović - 3 Foto: Instagram

Danas imaju troje djece, a Nikola, sin zagrebačke majke i oca pjevačke legende, svoju najvažniju ulogu živi kod kuće.

''Pokušavam biti u svakom trenutku uz svoju obitelj, svoju djecu. To mi je baza i najbitnija stvar. To je, po meni, suština ljudskog postojanja.''

