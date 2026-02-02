Tužne fotografije zvijezde filma ''Sam u kući'', ovako je izgledala tri mjeseca prije smrti

Smrt legendarne glumice Catherine O’Hara šokirala je javnost, a sada se pojavljuju detalji o njezinu posljednjem javnom pojavljivanju, koje je, prema svjedocima, izazvalo zabrinutost.

Slavna glumica Catherine O’Hara, koja je preminula u 71. godini, prema riječima svjedoka izgledala je mršavo na posljednjem događaju kojem je prisustvovala samo nekoliko mjeseci prije iznenadne smrti.

O’Hara se posljednji put pojavila u javnosti 16. listopada 2025. na dodjeli Angel Awards u hotelu Proper u Santa Monici. Izvor koji je prisustvovao događaju otkrio je za Daily Mail da je njezin izgled tada izazvao pozornost okupljenih.

''Izgledala je vrlo vitko, bilo je to teško ne primijetiti'', rekao je jedan od gostiju.

''Lice joj je bilo gotovo ispijeno, ali je i dalje izgledala jako lijepo. Catherine je uvijek bila upečatljiva žena i imala je dozu glamura.''

Prema istom izvoru, glumica je svoju figuru skrivala ispod glomaznog zelenog odijela s tankim prugama, no unatoč vidljivoj mršavosti, njezino ponašanje nije odavalo zabrinutost. Fotografiju pogledajte OVDJE.

Posljednje pojavljivanje Catherine O’Hara na crvenom tepihu zabilježeno je mjesec dana ranije, 14. rujna 2025., na dodjeli nagrada Emmy. I tada je izgledala vrlo mršavo, no nasmijana je pozirala za fotografe.

Glumica, najpoznatija po ulogama u filmskim hitovima ''Beetlejuice'' i ''Sam u kući'', preminula je u petak, a njezin menadžer potvrdio je vijest za People 30. siječnja. Uzrok smrti zasad nije objavljen. Više čitajte OVDJE.

