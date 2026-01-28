Ronaldovu Georginu prati više od 60 milijuna ljudi, a njihova ljubavna priča nalik je filmskom scenariju

Georgina Rodriguez, jedna od najpoznatijih žena u svijetu nogometa i showbiza, proslavila je 32. rođendan, a njezina životna priča i dalje fascinira javnost diljem svijeta.

Georgina Rodriguez, zaručnica nogometne ikone Cristiana Ronalda, u utorak je proslavila 32. rođendan.

Argentinsku ljepoticu danas na Instagramu prati više od 60 milijuna ljudi, a njezin život sve više nalikuje holivudskom scenariju.

Rođendan je obilježila neposredno nakon posjeta Washingtonu, gdje je boravila u Bijeloj kući povodom privatne projekcije dokumentarnog filma Melanije Trump. Tom je prigodom zablistala u elegantnom crnom suknja-kostimu, a poseban dojam ostavila je raskošna ogrlica od smaragda i dijamanata.

Svoje oduševljenje iskustvom Georgina je podijelila i na društvenim mrežama: ''Kako sam sretna što sam mogla prisustvovati premijeri. Iskustvo jednako impresivno koliko i inspirativno. Čestitke na filmu Melania, na radu iza njega i na tome što ste ga oživjeli s tolikom prisutnošću i senzibilitetom'', napisala je u opisu objave na Instagramu.

Pogledaji ovo Celebrity Igor Mešin i Filip Detelić dobitnici su prestižne medijske nagrade Zlatni Studio!

Na Instagramu se pohvalila i poklonima koje je dobila od Ronalda. Radilo se o buketima raznog cvijeća, a Georgina je kratko napisala: ''Hvala na svemu, ljubavi''.

Georgina Rodriguez na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Georgina Rodriguez na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Georgina Rodriguez na Instagramu - 4 Foto: Instagram

Iza glamuroznih pojavljivanja krije se i snažna obiteljska priča. Georgina i Ronaldo zajedno imaju kćeri Alanu i Bellu, a putem surogat-majčinstva dobili su blizance Evu Mariju i Matea. Njihovu obitelj obilježila je i velika tragedija – Bella je imala brata blizanca Angela koji je preminuo ubrzo nakon rođenja. Ronaldo iz ranije veze ima i sina Cristiana Juniora, dok se Georgina na Instagramu ponosno opisuje kao majka šestero djece.

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez na odmoru s djecom - 15 Foto: Georgina Rodriguez/Instagram

Ljubavna priča Georgine i Ronalda započela je 2016. godine u Madridu, kada je radila kao prodavačica u Gucci trgovini. Osam godina kasnije, početkom 2025., par se zaručio, a Ronaldo je u intervjuu s Piersom Morganom otkrio koliko mu je taj trenutak bio emotivan.

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez - 1 Foto: Cristiano Ronaldo/Instagram

''Jedna stvar koju volim kod nje je to što joj uopće nije bilo stalo do prstena. Pitala me jesam li iskren, a ja sam joj rekao: ‘Želim te i želim se oženiti tobom’'', izjavio je Ronaldo, priznajući da su mu tijekom prosidbe oči bile pune suza.

''Nisam plakao, ali imao sam suze u očima'', dodao je.

Nogometaš je ispričao i neplanirani, ali poseban trenutak prosidbe: ''Bilo je oko jedan sat ujutro, djeca su spavala. Dok sam joj davao prsten, moja su djeca ušla u sobu i rekla: ‘Tata, dat ćeš mami prsten i pitat ćeš je da se uda za tebe.’ Tada sam znao da je to pravi trenutak'', prisjetio se Ronaldo.

Pogledaji ovo Celebrity Oglasila se Thompsonova supruga nakon njegova trijumfa: "Morala sam mu pomoći..."

Zaruke su službeno objavili u kolovozu, a Georgina je vijest potvrdila objavom fotografije zaručničkog prstena uz romantičnu poruku:

''Da, pristajem. U ovom i u svim svojim životima.''

Georgina Rodriguez - 2 Foto: Georgina Rodriguez/Instagram

Georgina Rodriguez - 5 Foto: Georgina Rodriguez/Instagram

Od prodavačice u luksuznom butiku do globalne zvijezde, modne ikone i zvijezde Netflixova dokumentarca I Am Georgina, Georgina Rodriguez u 32. godinu ulazi okružena obitelji, luksuzom i ljubavlju – i čini se sretnija nego ikad.

Nedavno je razljutila internet prizorima iz crkve, nema što joj nisu zamjerili! Više čitajte OVDJE.

Galerija 15 15 15 15 15

A kako ju na zanimljiv način tjelohranitelji štite od paparazza pogledajte OVDJE.

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Ples, nostalgija i vatrena izdanja: Ovako je izgledao ludi tulum u znaku 90-ih u zagrebačkoj Areni

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Zagrljaj koji je obilježio večer: Ovako je izbornik Dalić uručio Thompsonu prestižnu glazbenu nagradu

Pogledaji ovo Celebrity Igor Mešin o cijenjenom medijskom priznanju: ''Trudit ćemo se i dalje, hvala što nas gledate''