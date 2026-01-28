Ronaldovu Georginu prati više od 60 milijuna ljudi, a njihova ljubavna priča nalik je filmskom scenariju

Georgina Rodriguez, jedna od najpoznatijih žena u svijetu nogometa i showbiza, proslavila je 32. rođendan, a njezina životna priča i dalje fascinira javnost diljem svijeta.
Georgina Rodriguez, zaručnica nogometne ikone Cristiana Ronalda, u utorak je proslavila 32. rođendan.
Argentinsku ljepoticu danas na Instagramu prati više od 60 milijuna ljudi, a njezin život sve više nalikuje holivudskom scenariju.
Rođendan je obilježila neposredno nakon posjeta Washingtonu, gdje je boravila u Bijeloj kući povodom privatne projekcije dokumentarnog filma Melanije Trump. Tom je prigodom zablistala u elegantnom crnom suknja-kostimu, a poseban dojam ostavila je raskošna ogrlica od smaragda i dijamanata.
Svoje oduševljenje iskustvom Georgina je podijelila i na društvenim mrežama: ''Kako sam sretna što sam mogla prisustvovati premijeri. Iskustvo jednako impresivno koliko i inspirativno. Čestitke na filmu Melania, na radu iza njega i na tome što ste ga oživjeli s tolikom prisutnošću i senzibilitetom'', napisala je u opisu objave na Instagramu.
Na Instagramu se pohvalila i poklonima koje je dobila od Ronalda. Radilo se o buketima raznog cvijeća, a Georgina je kratko napisala: ''Hvala na svemu, ljubavi''.
Iza glamuroznih pojavljivanja krije se i snažna obiteljska priča. Georgina i Ronaldo zajedno imaju kćeri Alanu i Bellu, a putem surogat-majčinstva dobili su blizance Evu Mariju i Matea. Njihovu obitelj obilježila je i velika tragedija – Bella je imala brata blizanca Angela koji je preminuo ubrzo nakon rođenja. Ronaldo iz ranije veze ima i sina Cristiana Juniora, dok se Georgina na Instagramu ponosno opisuje kao majka šestero djece.
Ljubavna priča Georgine i Ronalda započela je 2016. godine u Madridu, kada je radila kao prodavačica u Gucci trgovini. Osam godina kasnije, početkom 2025., par se zaručio, a Ronaldo je u intervjuu s Piersom Morganom otkrio koliko mu je taj trenutak bio emotivan.
''Jedna stvar koju volim kod nje je to što joj uopće nije bilo stalo do prstena. Pitala me jesam li iskren, a ja sam joj rekao: ‘Želim te i želim se oženiti tobom’'', izjavio je Ronaldo, priznajući da su mu tijekom prosidbe oči bile pune suza.
''Nisam plakao, ali imao sam suze u očima'', dodao je.
Nogometaš je ispričao i neplanirani, ali poseban trenutak prosidbe: ''Bilo je oko jedan sat ujutro, djeca su spavala. Dok sam joj davao prsten, moja su djeca ušla u sobu i rekla: ‘Tata, dat ćeš mami prsten i pitat ćeš je da se uda za tebe.’ Tada sam znao da je to pravi trenutak'', prisjetio se Ronaldo.
Zaruke su službeno objavili u kolovozu, a Georgina je vijest potvrdila objavom fotografije zaručničkog prstena uz romantičnu poruku:
''Da, pristajem. U ovom i u svim svojim životima.''
Od prodavačice u luksuznom butiku do globalne zvijezde, modne ikone i zvijezde Netflixova dokumentarca I Am Georgina, Georgina Rodriguez u 32. godinu ulazi okružena obitelji, luksuzom i ljubavlju – i čini se sretnija nego ikad.
