''Hvala svima''

Igor Mešin o cijenjenom medijskom priznanju: ''Trudit ćemo se i dalje, hvala što nas gledate''

Piše H.L., Danas @ 23:02 Celebrity komentari
Igor Mešin Igor Mešin Foto: Nova TV

Igor Mešin i Filip Detelić osvojili su nagradu Zlatni Studio u kategoriji TV lice godine.

Govor Igor Mešina nakon osvajanja medijske nagrade ''Zlatni Studio''
Oglasila se Thompsonova supruga nakon njegove apsolutne pobjede na Cesarici
bezuvjetna podrška!
Oglasila se Thompsonova supruga nakon njegova trijumfa: "Morala sam mu pomoći..."
Koga ljubi sin Dragana Bjelogrlića, Aleksej Bjelogrlić?
nasljednik
Kako izgleda Bjelogrlićev sin? Zgodni mladić sa samo 19 godina snimio je vruću scenu sa starijom kolegicom!
Kviz o poznatim osobama hrvatskog porijekla
tko je sve naš?
Iznenadit će te: Ove slavne osobe imaju hrvatske korijene!
Zvijezda serije Kumovi Ana Uršula Najev zablistala je na dodjeli nagrada Cesarica
zgodna glumica
Pripijena haljina zvijezde Kumova bila je pun pogodak za svečanu dodjelu nagrada
Jack Nicholson je istinu o biološkoj majci saznao u dobi od 37 godina
Dugo čuvana tajna
Legendarni glumac s 37 godina saznao je da mu je sestra zapravo majka
Macaulay Culkin oprostio se od Catherine O'Hare
svijet tuguje
Teško je ne zaplakati na oproštaj Kevina od preminule glumice: ''Mama, mislio sam da imamo vremena...''
Lana Klingor Mihić prisjetila se teških početaka samohranog majčinstva i rasplakala javnost
rasplakala se
Teška ispovijest Lane Klingor Mihić o samohranom majčinstvu: ''Nikad neću zaboraviti prvu šetnju...''
Posljednji pozdrav Daliboru Brunu, glazbeniku koji je živio po svom i za sobom ostavio vječne hitove.
neizbrisivo glazbeno nasljeđe
Živio je po svom i za sobom ostavio vječne hitove, a more ga je vraćalo tišini i strpljenju
vijesti
Troje ljudi u Dalmaciji prošlog ljeta privedeno je zbog nasilja
NIZ UDARACA
Makljaža na ulici: Majka udarila sina, prolaznik majku, a na kraju se uključio i suprug
Stravičan slučaj na obali Mure
Traje istraga
Stravičan slučaj na obali Mure: Nađen dječak prerezanog vrata, uhićena majka
Objavljene snimke poziva hitnim službama nakon požara u baru u Švicarskoj
REKONSTRUKCIJA KATASTROFE
"Ljudi umiru, nemaju više kožu! Pošaljite helikoptere": Procurile užasavajuće snimke poziva u pomoć iz švicarskog bara smrti
show
zdravlje
zabava
tech
sport
tv
putovanja
novac
lifestyle
sve
