Igor Mešin o cijenjenom medijskom priznanju: ''Trudit ćemo se i dalje, hvala što nas gledate''

Igor Mešin i Filip Detelić osvojili su nagradu Zlatni Studio u kategoriji TV lice godine.

Igor Mešin i Filip Detelić dobitnici su prestižne nagrade Zlatni Studio u kategoriji TV lice godine, čime je još jednom potvrđena njihova velika popularnost i prepoznatljivost među televizijskom publikom. Gledatelji su ih pratili u omiljenom showu ''Tvoje lice zvuči poznato'', jednom od najgledanijih zabavnih formata na Novoj TV, gdje su osvojili simpatije publike svojim talentom, karizmom i energijom.

Nagradu je na svečanoj dodjeli preuzeo Igor Mešin, dok Filip Detelić nije mogao biti prisutan. Mešin je tom prilikom na pozornici držao dvije nagrade – jednu namijenjenu njemu, a drugu njegovom kolegi Deteliću.

Igor Mešin i Filip Detelić, TLZP - 21 Foto: Nova TV

''Hvala svima, hvala glasačima. Filip nažalost nije mogao biti s nama. Ovo je meni, nakon dosta nominacija, prvi Zlatni Studio. Mogu se nadovezati na Ninu Violić – Filipe Deteliću, spavaš li mirno? Imam ih dva'', rekao je Mešin uz osmijeh, izazvavši oduševljenje publike.

Igor Mešin i Filip Detelić, TLZP - 22 Foto: Nova TV

U govoru zahvale posebno je istaknuo Novu TV.

''Hvala Novoj TV što me tako dugo drži na malim ekranima, hvala cijeloj produkciji, hvala svima – hvala Dinku, hvala Peri, hvala Marku Grubniću jer nas ovako lijepo oblači, hvala svim kamermanima, hvala stvarno svima. Trudit ćemo se i dalje, hvala što nas gledate'', poručio je Mešin.

Igor Mešin i Filip Detelić, TLZP - 20 Foto: Nova TV

