Oglasila se Thompsonova supruga nakon njegova trijumfa: "Morala sam mu pomoći..."

Marko Perković Thompson obilježio je Cesaricu osvojivši četiri nagrade, a posebnu pažnju izazvala je rijetka i emotivna čestitka njegove supruge Sandre.

U zagrebačkoj Laubi u petak navečer okupio se sam vrh domaće glazbene scene na Cesarica Gala Partyju, događaju koji je privukao brojna poznata lica estrade i javnog života.

Ipak, osim same dodjele nagrada, veliku pažnju izazvala je i rijetka javna objava Sandre Perković, supruge Marka Perkovića Thompsona (59), kojom je podijelila emotivan trenutak povodom suprugova iznimnog uspjeha.

"Toliko ih je puno dobio, da sam mu morala pomoći nositi", a potom dodala: "Čestitam, bravo Marko", napisala je.

Thompson sa suprugom Foto: Sandra Perković/Instagram

Thompson je, naime, obilježio večer kao apsolutni pobjednik, osvojivši čak četiri Cesarice – za Hit godine s pjesmom "Ravnoteža", Koncertni Bestseller zbog rekordne prodaje ulaznica, Digitalni Bestseller za album "Hodočasnik" te nagradu za Hit autora. Njegovo pojavljivanje na dodjeli mnoge je iznenadilo jer se rijetko pojavljuje na ovakvim događanjima, a publika ga je nagradila dugotrajnim pljeskom.

Marko Perković Thompson - 1 Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Marko Perković Thompson, Zlatko Dalić Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Marko Perković Thompson, Zlatko Dalić Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Marko Perković Thompson - 2 Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Na pozornici se Thompson zahvalio suradnicima i obitelji, naglasivši koliko mu obiteljski sklad znači u stvaranju glazbe.

"Autorstvo ne može bez mira. Mir daje obitelj."

