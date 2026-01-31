Ples, nostalgija i vatrena izdanja: Ovako je izgledao ludi tulum u znaku 90-ih u zagrebačkoj Areni

Svjetske i domaće dance zvijezde vratile su publiku u Areni Zagreb u zlatno doba devedesetih uz sate plesa i najveće hitove.
U Areni Zagreb u petak navečer je održan Megadance Party, glazbeni spektakl koji je publiku vratio u zlatno doba devedesetih godina. Brojni posjetitelji okupile su se kako bi zaplesale uz pjesme koje su obilježile jednu cijelu generaciju, a atmosfera u dvorani bila je ispunjena energijom, emocijama i nostalgijom.
Ovogodišnji izvođački program imao je međunarodni karakter, pa su se uz domaće zvijezde publici predstavila i velika svjetska imena dance scene devedesetih. Posebno oduševljenje izazvali su Culture Beat, Haddaway i Rednex.
Culture Beat Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Culture Beat Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Rednex Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Haddaway Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Ništa manje snažan dojam ostavili su ni domaći izvođači, koji su podsjetili koliko je hrvatska dance scena u tom razdoblju bila bogata i uspješna. Na pozornici su se redali Senna M, Colonia, Karma, I Bee, Ilan Kabiljo, Emilija Kokić, Minea, Alka Vuica, Feminnem i Tatjana Cameron Tajči, a svaki nastup bio je popraćen glasnim pljeskom i pjevanjem publike.
Senna M Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Senna M Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Ivana Lovrić - Colonia Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Ivana Lovrić - Colonia Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Alka Vuica Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Emilja Kokić Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Karma Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Zabava je trajala čak šest sati, tijekom kojih su se izmjenjivali najveći domaći i strani dance hitovi, uz stalnu podršku DJ Pucka, koji je svojim glazbenim odabirom dodatno održavao energiju do samog kraja večeri.
