Ples, nostalgija i vatrena izdanja: Ovako je izgledao ludi tulum u znaku 90-ih u zagrebačkoj Areni

Svjetske i domaće dance zvijezde vratile su publiku u Areni Zagreb u zlatno doba devedesetih uz sate plesa i najveće hitove.

U Areni Zagreb u petak navečer je održan Megadance Party, glazbeni spektakl koji je publiku vratio u zlatno doba devedesetih godina. Brojni posjetitelji okupile su se kako bi zaplesale uz pjesme koje su obilježile jednu cijelu generaciju, a atmosfera u dvorani bila je ispunjena energijom, emocijama i nostalgijom.

Ovogodišnji izvođački program imao je međunarodni karakter, pa su se uz domaće zvijezde publici predstavila i velika svjetska imena dance scene devedesetih. Posebno oduševljenje izazvali su Culture Beat, Haddaway i Rednex.

Culture Beat Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Culture Beat Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Rednex Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Haddaway Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Pogledaji ovo Preporuke Netipičnog glumca svi znaju kao razvratnog šarmera, no njegov život ne prati scenarij slavnih

Ništa manje snažan dojam ostavili su ni domaći izvođači, koji su podsjetili koliko je hrvatska dance scena u tom razdoblju bila bogata i uspješna. Na pozornici su se redali Senna M, Colonia, Karma, I Bee, Ilan Kabiljo, Emilija Kokić, Minea, Alka Vuica, Feminnem i Tatjana Cameron Tajči, a svaki nastup bio je popraćen glasnim pljeskom i pjevanjem publike.

Senna M Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Senna M Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Ivana Lovrić - Colonia Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Ivana Lovrić - Colonia Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Alka Vuica Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Emilja Kokić Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Karma Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Potresni poziv otkrio detalje o iznenadnoj smrti zvijezde filma ''Sam u kući''

Zabava je trajala čak šest sati, tijekom kojih su se izmjenjivali najveći domaći i strani dance hitovi, uz stalnu podršku DJ Pucka, koji je svojim glazbenim odabirom dodatno održavao energiju do samog kraja večeri.

Galerija 22 22 22 22 22

Ivana Banfić iznenadila je svoje obožavatelje drastičnom promjenom imidža, a više o tome pisali smo OVDJE.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Popularni bosanski pjevač objavio video s porođaja kćerkice: ''Upoznajte našu...''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Zagrljaj koji je obilježio večer: Ovako je izbornik Dalić uručio Thompsonu prestižnu glazbenu nagradu

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se slatkice s naočalama iz hit-filma? Iznenadit će vas kako danas izgleda