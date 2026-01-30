Kako izgleda Bjelogrlićev sin? Zgodni mladić sa samo 19 godina snimio je vruću scenu sa starijom kolegicom!

Jedan od najzanimljivijih mladih glumaca regionalne scene posljednjih je dana u središtu pažnje ne samo zbog karijere, već i zbog privatnog života.

Aleksej Bjelogrlić posljednjih godina sve više privlači pažnju publike i kritike, a svojim ulogama potvrđuje status jednog od najpopularnijih mladih glumaca na regionalnoj sceni.

Iako je često u fokusu zbog profesionalnih uspjeha, o njegovom privatnom životu zna se vrlo malo.

Dragan Bjelogrlić s djecom - 2 Foto: F.S./ATAImages

Aleksej Bjelogrlić - 3 Foto: Instagram

Glumac se trudi ljubavni život držati podalje od očiju javnosti, no nedavno je ipak napravio iznimku. Aleksej je prvi put predstavio svoju novu partnericu, 22-godišnju Jelenu Zloporubović, s kojom se pojavio na premijeri filma ''Svadba'' u Beogradu. Posebnu pažnju izazvalo je i to što glavnu ulogu u filmu tumači njegov otac, proslavljeni glumac Dragan Bjelogrlić. Fotografije pogledajte OVDJE.

Aleksej Bjelogrlić - 2 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Jelena Zloporubović bavi se manekenstvom, baš poput Aleksejeve majke Maje, ali je i studentica glume na Fakultetu dramskih umjetnosti. S obzirom na to da oboje dijele strast prema glumi i umjetnosti, mnogi smatraju da ih upravo ta zajednička ljubav dodatno povezuje.

Pogledaji ovo Celebrity Naša bivša misica bori se s karcinomom: ''Nikad nisam klonula pa neću ni sad''

Aleksej ima 25 godina, a naslijedio je očeve glumačke gene. Završio je 14. beogradsku gimnaziju i upisao glumu na Fakultetu dramskih umjetnosti.

U kolovozu 2021. godine je postao član Jugoslavenskog dramskog kazališta kao najmlađi člana ikada, a šira javnost upoznala ga je u dramskim ostvarenjima kao što su ''Montevideo, Bog te video'', ''Žigosani u reketu'', ''Južni vetar'', kao i u seriji ''Senke nad Balkanom'' gdje je odigrao lik Stanislava.

Pogledaji ovo Celebrity Teška ispovijest Lane Klingor Mihić o samohranom majčinstvu: ''Nikad neću zaboraviti prvu šetnju...''

Ono o čemu se priča je i intimna scena sa starijom kolegicom dok je imao samo 19 godina, a više o njemu pročitajte OVDJE.

Kako izgleda Draganova kći Mia pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Na što Beckhamov sin i snaha troše njezin mjesečni džeparac od milijun dolara?

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Ples, nostalgija i vatrena izdanja: Ovako je izgledao ludi tulum u znaku 90-ih u zagrebačkoj Areni

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Prozirni korzet otkrio je isklesani trbuh partnerice splitskog pjevača, burnu prošlost ostavili su iza sebe