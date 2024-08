Zgodni sin Dragana Bjelogrlića privlači veliku pažnju svojim izgledom, a sa samo 19 godina snimio je vruću scenu sa starijom kolegicom!

Aleksej, sin Dragana Bjelogrlića, krenuo je očevim stopama, a privlači i pažnju medija i obožavateljica zbog svoje karizme.

Aleksej Bjelogrlić sin je poznatog glumca i redatelja Dragana Bjelogrlića, koji je u zadnje vrijeme privukao pažnju medija zbog svog izgleda, ali i poslovnog uspjeha.

Naime, 24-godišnji Aleksej krenuo je očevim stopama. Završio je 14. beogradsku gimnaziju i upisao glumu na Fakultetu dramskih umjetnosti.

U kolovozu 2021. godine je postao član Jugoslavenskog dramskog kazališta kao najmlađi člana ikada, a šira javnost upoznala ga je u dramskim ostvarenjima kao što su ''Montevideo, Bog te video'', ''Žigosani u reketu'', ''Južni vetar'', kao i u seriji ''Senke nad Balkanom'' gdje je odigrao lik Stanislava.

Svoju najnoviju ulogu ostvario je u filmu "Nedelja" o liku i djelu Džeja Ramadanovskog.

Iako se njegovo ime dosad još nije toliko proširilo društvenim mrežama, mladi i zgodni Aleksej mogao bi vrlo brzo postati jedan od najtraženijih glumaca, a kako izgleda pogledajte u našoj galeriji.

Sa svojih 19 godina Aleksej se u seriji "Senke nad Balkanom" našao u intimnoj sceni sa kolegicom Sandrom Bugarski koja je u tom trenutku bila na pragu šestog desetljeća. Evo kako je to komentirao Dragan.

"Kad je Dejan Stojiljković izmislio taj lik boksera, rekao sam mu da moramo naći dobrog mladog glumca, a on i Boban Jevtić su predložili da uzmem Alekseja. Kad smo pisali tu ulogu, počeo sam ga testirati koliko je ozbiljan u svojoj namjeri da upiše glumu. Vidio sam da je ozbiljan i rekao sam da ću mu dati ulogu da vidim koliko može. On se razvio dobro. Bilo mi je nezgodno što sam morao sinu režirati. Nisam znao da li da ga gledam kao sina ili glumca. Dobro je uradio. Vidio sam da se može baviti tim poslom. Bio mi je to test i nisam znao da će onako završiti" rekao je Dragan.

Inače, Dragan osim Alekseja ima i kći Miju, a dobio ih je u braku sa suprugom Majom.

