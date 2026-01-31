Prozirni korzet otkrio je isklesani trbuh partnerice splitskog pjevača, burnu prošlost ostavili su iza sebe

Marko Pecotić i Silvia Dvornik pojavili su se ruku pod ruku na crvenom tepihu, pokazujući da su skandal koji ih je obilježio ostavili iza sebe.

Na dodjeli glazbene nagrade Cesarica među uzvanicima su se pojavili i glazbenik Marko Pecotić te njegova partnerica Silvia Dvornik, koji su crvenim tepihom prošetali ruku pod ruku i privukli pažnju okupljenih fotografa.

Silvia je za ovu prigodu odabrala elegantnu crnu večernju haljinu koja je istovremeno bila klasična i odvažna. Posebnu pažnju privukao je gornji dio haljine s dubokim izrezom, decentno spojenim ukrasnim detaljem na prsima, koji je dodao dozu glamura cijelom izdanju. Donji dio haljine isticao se prozirnim korzetnim detaljem koji je naglasio njezin struk.

Marko Pecotić Peco, Silvia Dvornik Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Marko Pecotić pojavio se u klasičnom tamnom odijelu, koje je upotpunio košuljom i kravatom.

Njihovo pojavljivanje na Cesarici još je jednom potvrdilo da su skandal koji ih je obilježio ostavili iza sebe. Više o tome pročitajte OVDJE.

Silvia Dvornik, Marko Pecotić Peco Foto: Instagram

Marko Perković Thompson - 1 Foto: Goran Stanzl/Pixsell

