Znate li koliko joj je godina? Jasna Zlokić potvrdila status legende hrvatske scene

Sa 70 godina na leđima, ali s osmijehom, energijom i stilom koji osvaja na prvu, Jasna Zlokić zablistala je na dodjeli glazbene nagrade Cesarica.

Glazbena diva Jasna Zlokić još je jednom dokazala zašto s razlogom nosi status legende.

Na dodjeli glazbene nagrade Cesarica pojavila se u punom sjaju i izazvala oduševljenje publike, kolega i svih prisutnih. Elegantna, nasmijana i karizmatična, Jasna je pokazala da godine za nju zaista predstavljaju samo broj – sa 70 godina izgleda odlično i zrači nevjerojatnom energijom.

Poseban trenutak večeri bio je onaj kada joj je uručena nagrada Cesarica Legend, priznanje koje slavi njezin izniman doprinos domaćoj glazbenoj sceni i karijeru obilježenu bezvremenskim hitovima.

No, Jasna se nije zaustavila samo na zahvali. Nakon preuzimanja nagrade, iznenadila je sve prisutne kada je zapjevala zajedno s mlađom glazbenom ekipom, Anom Uršulom Najev, Jakovom Jozinovićem i Duškom Brčić Šušak pokazujući otvorenost, vedrinu i povezanost s novim generacijama izvođača. Taj spontani glazbeni trenutak još je jednom potvrdio da je Jasna Zlokić umjetnica koja spaja generacije.

