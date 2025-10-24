Jasna Zlokić otkrila nam je što misli o mladoj generaciji pjevača: ''Događaju se stvari preko noći...''

Glazbena diva Jasna Zlokić ponovno je osvojila Zagreb, koji je zdušno pjevao njezine uspješnice. Najpoznatiju skitnicu u Hrvata uhvatio je naš Dino Stošić. Objasnila mu je razliku između mlađih i starijih pjevača, otkrila kakva je kao baka, ali i neostvarenu želju.

Jasni Zlokić brojni su došli na novi zagrebački koncert. Glazbena diva već više od četiri desetljeća grije srce i dušu brojnih generacija, što se vidjelo i na ovom nastupu. O ovakvim koncertima sanjaju i brojne Jasnine mlađe kolege, ali imaju li oni taj žar i strast poput pjevača starije škole?



''Pa mladi danas žure, oni imaju potrebu da postignu jako puno i jako brzo, a ne ide to. Ja imam taki neki osjećaj. To od jedanput boom, netko se pojavi, ima milijunske preglede, nikad nitko nije čuo za njega ili za nju i pjesmu ne znam, ne znam ljude, događaju se stvari preko noći. Ja mislim da je to minus. U moje vrijeme mi smo išli stepenicu po stepenicu, dakle pjesma po pjesma, uspjeh po uspjeh'', smatra Jasna.

Jasna priznaje da joj ništa ne može zamijeniti trenutak kad je njezine unučice ugledaju na televiziji. Njihovo dječje oduševljenje, kaže, najljepši je aplauz koji može dobiti.



'' I stroga i popustljiva, moram ih odgajat, bez obzira što mama i tata imaju stroži kriterij. Baba i dida su uvikje blaži, popustimo, i to tako treba da bude. Kad me vide na televiziji, onda oni kažu: 'baba, to si ti, aj oćemo pjevat skitnicu'. Ova mlađa posebno, ova starija već ima devet godina, ona već to malo s tim se drukčije snalazi, mlađoj još nije baš to do kraja jasno, ali vole, vole me čuti, vole me vidjet. 'Baba, to si ti bila, znaš, gledali smo te' i tako, to su ti komentari''.

Iako je ne drži mjesto i daljine je vuku, najpoznatija skitnica u Hrvata otkrila nam je gdje voli pobjeći kada traži mirnu luku.



''Nemam kad pobjeć, ja sam i majka, i baka, i supruga, i domaćica, i ne stignem nigdje. Nisam neki tip koji će sad letit na Karibe, pa ću doći za dva dana pjevat u Split pa ću opet sa Kariba poći u Grčku. Bježim u neke svoje gušte, a to su malo prošetat, knjige, prijateljice, popit kavu, eto to, i u godinama sam kad baš i nisam već tako nekako je li leteća kao što sam bila prije''.



Uz pjesmu koja slavi prijateljstvo i bliskost, Jasna Zlokić dobro zna tko su oni pravi prijatelji.

''Glazba otvara, s obzirom da se baviš javnim poslom, onda se puno prijatelja skupi oko tebe, što lažnih, što pravih. Oni polako poispadaju i ostanu oni pravi. S obzirom da sam ja došljak u Zagreb, ja sam svoje prijatelje iz djetinjstva ostavila u Veloj Luci. Tako da imam prijatelje i školske kolege koji su bili moji, s kojima sam dijelila djetinjstvo i mladost. Tu sam došla, stekla nove prijatelje. Prijatelj je velika riječ, to je teško reć. Imam više poznanika nego prijatelja, ali imam i prijatelja i svojih prijateljica koje bi za mene napravili mnogo, kao što bih ja za njih''.

Pjevačica je, u svom prepoznatljivom humoru, otkrila i koju želju još nije ostvarila.



''Išla bih na svemir, negdje na Mjesec ovako da pobijedim strah od letenja, to mi je velika želja''.

A s obzirom na njezinu energiju i karizmu, ne sumnjamo da bi i tamo na Mjesecu brzo našla publiku gdje bi Jasnine uspješnice odjekivale među zvijezdama.

