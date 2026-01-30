Pripijena haljina zvijezde Kumova bila je pun pogodak za svečanu dodjelu nagrada

Dodjela nagrada Cesarica okupila je brojna poznata lica domaće scene, a večer je posebno obilježila zvijezda serije Kumovi Ana Uršula Najev koja je zablistala u punom sjaju.

Zvijezda serije Kumovi Ana Uršula Najev zablistala je na dodjeli nagrada Cesarica i još jednom potvrdila status jedne od najelegantnijih dama domaće scene.

Glumica i pjevačica pojavila se na crvenom tepihu u efektnoj zelenoj haljini koja je savršeno naglasila njezinu figuru, a komplimenti su pljuštali sa svih strana.

Ana Uršula Najev - 5 Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Ana Uršula Najev - 4 Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Ana Uršula Najev - 7 Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Sviđa li vam se Uršulino izdanje? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Osim što je plijenila poglede, Ana Uršula Najev večer je obilježila i glazbenim nastupom. Na pozornici je zapjevala s Jakovom Jozinovićem, Jasnom Zlokić te Duškom Brčić Šušak.

Ana Uršula Najev - 3 Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Ana Uršula Najev - 2 Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Ana Uršula Najev - 1 Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Teško je ne zaplakati na oproštaj Kevina od preminule glumice: ''Mama, mislio sam da imamo vremena...''

Najev je nedavno za naš portal otkrila kako se nosi s činjenicom da ju cijela Hrvatska poznaje kao Luce iz Kumova, intervju čitajte OVDJE.

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Bravo, Bloom! Ponosna mama Maja pohvalila se još jednim uspjehom svog sina

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Utjehu nakon poraza od Njemačke hrvatski rukometaši pronašli u zagrljaju svojih najmilijih

Pogledaji ovo Celebrity Presladak trenutak s tribina: Pogledajte kako je Duvnjak udovoljio kćerkici tijekom napete polufinalne utakmice

Pogledaji ovo Celebrity Znate li tko je ljepotica s tribina na polufinalnoj utakmici Hrvatske? Sestra je jednog od rukometaša