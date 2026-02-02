Tko je zanosna supruga Domagoja Duvnjaka? Njihova ljubavna priča počela je još u srednjoj školi

Priča Domagoja Duvnjaka i njegove supruge ona je koja traje godinama, daleko od reflektora, ali čvrsta u svakom izazovu.

Naši rukometaši vratili su se u Lijepu Našu s brončanom medaljom osvojenom na Europskom rukometnom prvenstvu, a dramatičnu utakmicu protiv Islanda s tribina je pratio i Domagoj Duvnjak.

U jednom od najvažnijih trenutaka turnira nije bio sam – kamere su ga snimile u društvu lijepe supruge, njegove stalne i nenametljive podrške. Društvenim mrežama proširio se i video njegova navijanja, a video pogledajte OVDJE.

S Lucijom Žulj oženio se u tajnosti u listopadu 2019. Lucija je socijalna radnica, koju je Domagoj upoznao još u prvom razredu gimnazije u Đakovu, a nakon fakulteta počela ga je redovito pratiti na njegovim poslovnim putovanjima.

"Ne mogu zamisliti život bez Lucije, zaprosit ću je kad za to dođe vrijeme", rekao je svojedobno za Story.

"Prije nego što smo počeli vezu, bili smo prijatelji i ljubav je došla spontano. Moram priznati da me prvo privukla izgledom, ali i dobrotom i iskrenošću", dodao je.

Domagoj je u nekoliko navrata izjavio da je upravo Lucija njegova najveća motivacija u životu te da ga je posebno osvojila njezina prilagodljivost i činjenica da se o svakoj sitnici lako dogovore.

U svibnju 2020. rodio im se sin Šime, a 2022. dobili su drugog sina, Juru. U ožujku 2024. godine dobili su kćer, kojoj su dali ime Ana Maris.

