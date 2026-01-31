Visoki izrez i raskošni detalji na haljini učinili su Maju Šuput zvijezdom večeri

Hrabro modno izdanje Maje Šuput s dubokim prorezom kod noge stavilo ju je u centar pažnje.

Maja Šuput još je jednom dokazala zašto je miljenica crvenih tepiha. Na dodjeli Zlatnog Studija pojavila se u upečatljivoj žutoj haljini koja je odmah privukla sve poglede.

Elegantna, ali odvažna kreacija isticala se dubokim izrezom kod noge, dok su posebnu pažnju plijenili zanimljivi detalji na gornjem dijelu haljine – cvjetni motivi u obliku ruža na grudima dali su cijelom izdanju dozu glamura i modnog luksuza. Maja je još jednom pokazala da se ne boji boja ni hrabrih krojeva.

Svoj look upotpunila je decentnim nakitom i besprijekornom frizurom, a osmijeh i samopouzdanje bili su njezin najbolji modni dodatak.

Nova TV ovu prestižnu nagradu osvojila je u jednoj kategoriji, a više o tome pisali smo OVDJE.

