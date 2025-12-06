Tko je glumica koja se pridružila napetoj sceni u ''U dobru i zlu''? Mnogi je se sjećaju iz hit-serije Nove TV

Mirta Zečević pojavila se u napetoj epizodi ''U dobru i zlu'', a na Novoj TV proslavila se još 2009. godine.

U posljednjoj epizodi serije ''U dobru i zlu'' odvio se jedan od najnapetijih događaja serije - Veljkovo suđenje.

Što se sve događalo, pogledajte OVDJE.

U dobru i zlu - 4 Foto: Nova TV

U dobru i zlu - 2 Foto: Nova TV

Epizodi se pridružila i sjajna Mirta Zečević, hrvatska kazališna, filmska i televizijska glumica, koju gledatelji Nove TV dobro pamte iz niza uspješnica, uključujući ulogu Saške u seriji ''Najbolje godine''.

U dobru i zlu - 3 Foto: Nova TV

''Nakon dugih šest godina ponovno mi je bilo veselje raditi u sjajnim novim studijima Nove TV, s odličnom, dobro poznatom ekipom suradnika i kolega! Oduševilo me kada sam dobila ovu ulogu sutkinje, takva zanimljiva i intrigantna uloga ne dobiva se često'', poručila je.

Mirta Zečević kao Saška - 4 Foto: Nova TV

Mirta Zečević kao Saška - 1 Foto: Nova TV

Mirta je u ''Najboljim godinama'' utjelovila Sašku Jaklinac, bivšu prostitutku koja se u selo vratila kako bi se brinula o svojoj kćeri Emi.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Hit-video! Trump zaplesao na ždrijebu za Svjetsko prvenstvo, ovo morate vidjeti

Njezin lik na obrazu je imao veliki ožiljak s kojim ju je bilo nemoguće ne primijetiti, a u to vrijeme Mirta je bila jedna od najpoznatijih glumica u Hrvatskoj. Ipak, svoj je život odlučila zadržati podalje od javnosti te se nikad nije previše isticala.

Mirta Zečević - 2 Foto: Boris Scitar/Pixsell

Mirta Zečević - 1 Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX

Mirta je glumica zagrebačkog HNK-a, a svoj glas posudila je za brojne sinkronizirane crtiće. No osim angažmana u kazalištu, glumica se itekako posvetila miru u vlastitom životu.

Godine 2021. Mirta je za Gloriju otkrila da se preselila iz grada u okolicu Sljemena, a ondje s kćeri Klarom i psićem Bibom živi u drvenoj kući koju je kupila prije dvadeset godina.

Njezinu kuću okružuje zelenilo, a Mirta se brine o vrtu i vinogradu, koji je sama preuredila.

Mirta Zečević - 2 Foto: Biljana Blivajs / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Koliko su već narasli! Kate i William s djecom prisustvovali blagdanskoj misi

"Kada sam kupila zemljište, bila je to šikara sa starim vinogradom, a sad su tu smokva, oskoruša, trešnja, višnja, orah, jabuka, čempresi… Imam i mali povrtnjak", rekla je Mirta za Gloriju.

"Niti jedan posao ne pada mi teško, no sretna sam što sam smanjila broj televizijskih snimanja. Što sam starija, to mi više odgovara boravak kod kuće", dodala je.

Više njezinih fotografija pogledajte u našoj galeriji.

Galerija 10 10 10 10 10

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Zanimljivosti Tko je glumica koju zovu srpskom Elsom? U posljednjoj ulozi pred kamerama se pojavila gola

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Supruga i kći Saše Matića uhvaćene među publikom u Areni, 18-godišnja nasljednica sve očarala ljepotom

Pogledaji ovo Celebrity Thompsonova supruga dirnula statusom: ''Za sve mame koje se brinu o bolesnom djetetu...''