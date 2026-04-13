Sjećate se male Sare iz "Kud puklo da puklo"? Nakon serije napravila je veliki zaokret

Mnogi pratitelji televizijskih serija u Hrvatskoj upoznali su Katju Rožmarić kao preslatku Saru u seriji "Kud puklo da puklo".

Serija "Kud puklo da puklo" bila je jedan od najvećih domaćih televizijskih hitova, a brojni likovi iz Oštrovca i danas su ostali u sjećanju gledatelja. Među njima je bila i mala Sara Žeravica, koju je utjelovila tada 12-godišnja djevojčica Katja Rožmarić.

U vrijeme snimanja serije Katja je bila najmlađa članica glumačke ekipe, a publiku je osvojila simpatičnom i razigranom interpretacijom Sare.

Iako joj je to bila prva velika televizijska uloga, brzo je privukla pažnju i pokazala talent koji je obećavao.

No, nakon završetka serije 2016. godine Katja se povukla iz javnosti. Za razliku od nekih kolega koji su nastavili glumačku karijeru, ona nije ostala prisutna na televiziji, a o njezinom životu danas gotovo da nema dostupnih informacija.

Njezini profili na društvenim mrežama Instagramu i TikToku su zaključani za javnost, no prema onome što se može pronaći jest da je prije nekoliko godina glumila u predstavi "O bravama i ljudima" u Kazalištu Mala Scena te trenerica plesa u jednoj plesnoj školi. U međuvremenu je završila i XVI. gimnaziju.

Iako danas živi daleko od očiju javnosti, Katja će i dalje ostati upisana u povijesti televizije kao simpatična Sara.

