Daria Lorenci Flatz zablistala na velikoj premijeri uz najmilije, rijetko ih viđamo zajedno u javnosti

Emotivna i snažna monodrama ispunila je dvoranu i okupila brojna poznata lica, što potvrđuje da publika danas traži autentične, osobne i beskompromisne priče.

Za glumicu i zvijezu naših ''Kumova'' Dariju Lorenci Flatz premijera monodrame nije bila samo još jedan izlazak na pozornicu, već iskorak u potpuno novi, osobni i autorski prostor. Upravo je u zagrebačkom HNK2, pred ispunjenom dvoranom, premijerno izvedena monodrama ''Ja, glumica!'' – prvi projekt te vrste za Dariju, u kojem prvi put u potpunosti preuzima kontrolu nad vlastitom pričom kao autorica, izvođačica i protagonistica vlastitog iskustva.

Riječ je o hrabrom i intimnom kazališnom formatu koji odmiče od klasične interpretacije teksta i ulazi u prostor osobne ispovijesti, gdje se granice između lika i glumice brišu. Upravo ta autorska iskrenost i spremnost na ogoljivanje pred publikom čine projekt posebnim – ne samo kao umjetnički iskorak u karijeri već i kao snažan osobni statement o identitetu, profesiji i životu iza reflektora.

Premijera monodrame Darie Lorenci Flatz

Premijerna večer u rasprodanom HNK2 pretvorila se u snažan spoj umjetnosti, emocije i društvenog trenutka – autorska monodrama ''Ja glumica'' ispunila je dvoranu i potvrdila da publika itekako prepoznaje iskrene, ogoljene i autentične kazališne priče.

Premijera monodrame Darie Lorenci Flatz

Daria Lorenci Flatz donijela je izvedbu koja briše granicu između privatnog i profesionalnog, pozornice i stvarnog života. Predstava ''Ja, glumica!'' nije samo kazališni komad – to je osobna ispovijest, refleksija o identitetu, ženi, majčinstvu, karijeri i neprestanoj potrebi za balansom između svega što jesmo i svega što se od nas očekuje. U nizu snažnih i emotivno nabijenih scena publika je svjedočila jedinstvenom kazališnom iskustvu koje istovremeno provocira, nasmijava i duboko dira. Lorenci Flatz s lakoćom prelazi iz humora u introspekciju, iz svakodnevice u univerzalna pitanja, te stvara izvedbu koja ostaje s gledateljem i dugo nakon završetka.

Premijera monodrame Darie Lorenci Flatz

''Zahvaljujem svima koji su svojim dolaskom i pozitivnom energijom pomogli da se na sceni osjećam opušteno i da pokažem samo najbolje. Posebno hvala HNK2 na podršci i intendantici na ukazanoj prilici!''

Premijeru su, uz brojne uzvanike iz kulturnog i javnog života, podržala i poznata lica domaće scene, a među prvima monodramu su pogledali i Rajko Grlić, Lejla i Tarik Filipović, Danijela Trbović, Nera Stipičević, Ida Prester, Miro Čabraja, Jelena Jakić, Mara Bratoš, Vesna Ramljak, Marin Klismanić, Mirna Mihelčić, Barbara Vicković, Lana Gojak Bajt, Petra Kurtela i mnogi drugi koji su svojim dolaskom dodatno naglasili važnost te kazališne večeri.

Mirna Mihelčić

Petra Kurtela

Tarik i Lejla Filipović

Ida Prester

Poglede je privukla i obitelj naše glumice – majka Danijela Turkalj, suprug Emil Flatz te sinovi Mak, Fran i Tin.

Daria Lorenci Flatz s obitelji

Daria Lorenci Flatz s majkom

''Ja glumica'' još jednom potvrđuje snagu autorskog kazališta koje se ne boji biti ranjivo, stvarno i beskompromisno. Upravo u toj iskrenosti leži njezina najveća vrijednost – u sposobnosti da u osobnoj priči pronađe univerzalnu istinu koju svatko od nas može prepoznati kao vlastitu. Publika će imati priliku Dariu ponovno pogledati u izvedbi na gostovanju u Puli, a zatim diljem Hrvatske, od Rijeke do Dubrovnika.

