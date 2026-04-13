Poslušajte kako ''Rim Tim Tagi Dim'' zvuči kad ga otpjeva Moldavac, reagirao je i sam Baby Lasagna!

Moldavski predstavnik za Eurosong 2026, Satoshi, sve je češće u fokusu eurovizijskih fanova, a sada je dodatnu pažnju privukao i izvedbom velikog hita našeg Baby Lasagne.

Moldavski predstavnik za Eurosong 2026, osebujni Satoshi, izazvao je oduševljenje publike i fanova diljem Europe novim videom na kojem je izveo veliki eurovizijski hit našeg Baby Lasagne ''Rim Tim Tagi Dim''.

Satoshi je ovu energičnu pjesmu predstavio u svom prepoznatljivom stilu, zadržavajući originalnu zaraznu dinamiku, ali joj je dao i osobni pečat.

Podsjetimo, ''Rim Tim Tagi Dim'' postala je jedan od najvećih eurovizijskih hitova posljednjih godina, a naš Baby Lasagna s njom je osvojio drugo mjesto na Eurosongu 2024. godine.

Satoshijevu izvedbu na Instagramu je podijelio i sam Baby Lasagna.

Baby Lasagna na Instagramu

Satoshi se na Eurosongu ove godine predstavlja s pjesmom ''Viva Moldova!''.

