Zgodni trener Vukovara osvaja stilom, elegancije se ne odriče ni na nogometnom terenu

U susretu Vukovara i Dinama, osim rezultata, posebnu pažnju privukao je i trener Tomislav Stipić i to svojim stilom,

Elegantno odjeven i s nonšalantnim stavom, Tomislav Stipić ponovno je pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najdotjeranijih trenera na domaćim travnjacima.

Njegov modni izričaj već godinama izaziva komentare, dok neki treneri biraju trenirke i sportske kombinacije, Stipić se gotovo uvijek pojavljuje u dotjeranom izdanju.

I ovoga puta nije razočarao, sofisticiran, samouvjeren i s dozom urbanog šarma, izgledao je više kao lik iz modne kampanje nego nogometni strateg na utakmici Vukovara i Dinama u Osijeku.

Tomislav Stipić rođen je u Tomislavgradu, a djetinjstvo mu nije bilo nimalo tipično. Kao dijete je s majkom i čak sedmero braće i sestara izbjegao u Njemačku, gdje je i odrastao te kasnije izgradio karijeru.

Upravo taj internacionalni put oblikovao ga je u trenera s drugačijim pogledom na nogomet, ali i život.

Karijeru je gradio diljem Europe i svijeta, radio je u Njemačkoj, Švicarskoj, Latviji, Bugarskoj pa čak i Maroku, a domaćoj publici najpoznatiji je po vođenju Slaven Belupa. U Latviji je čak osvajao trofeje, što potvrđuje njegovu trenersku kvalitetu. Danas vodi HNK Vukovar 1991.

Za razliku od svog upečatljivog javnog imidža, Stipić privatni život čuva prilično diskretno.

Poznato je da dolazi iz velike obitelji i da mu je upravo obiteljsko okruženje u Njemačkoj bilo ključno u formiranju karaktera. O njegovom ljubavnom životu nema dostupnih informacija.

Više o Tomislavu čitajte OVDJE.

Galerija 3 3 3 3 3

