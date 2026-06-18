Mejaši o počecima i životu s djecom: ''Koliko god sam se veselio kćerki, kriza mi je trajala godinama''

O parama pjevaju Mejaši u svojoj novoj pjesmi. Zašto su se odlučili pozabaviti baš ovom temom, ali i koliki su bili njihovi honorari kada su prije petnaestak godina počeli nastupati, podijelili su s našom Julijom Bačić Barać.

''Pare'' – tako se zove nova pjesma Mejaša. Na komičan način u njoj su se pozabavili aktualnim temama.

Galerija 25 25 25 25 25

''Tematika je dosta catchy pa su se ljudi zakačili. Ja uvijek kažem, kad te ljudi pitaju što želiš, kažu: zdravlja, ljubavi i malo više para. Mi smo to u ovoj pjesmi malo približili ljudima'', kaže Edo.

''Pare su jako ozbiljna tematika, tako da je to ozbiljna pjesma'', dodaje Nikola.

Pjesma i videospot donose satiričan pogled na glazbenu scenu i pravila estrade kakva danas vrijede.

''Iako se čini da internet i društvene mreže omogućuju jako puno promocije, mislim da nikad nije bila veća gužva na mobitelima, televiziji i radijskim postajama'', misli Nikola.

Prisjetili su se i svojih početaka prije petnaestak godina, kada je bilo mnogo teže doći do publike.

''Ja se sjećam naših početaka kad smo od prvih gaža dobivali novac u sitnišu, doslovno ovako, kovanice. To je bilo oko sto kuna, a onda smo skupljali za prve pjesme. I onaj osjećaj kad se pjesma počela vrtjeti, pa su počeli zvati za koncerte...'', ispričao je Edo.

''Zorica'' i pjesme nakon nje Mejaše su vrlo brzo učinile vrlo traženim bendom.

''Sjećam se dana kad su nam se otvorile velike pozornice pa smo stvarno zvali prijatelje, kolege i rodbinu da dođu na koncerte jer smo mislili da se to više neće ponoviti. Ali evo, trudimo se svih ovih godina pa se to, hvala Bogu, održalo'', govori Nikola.

A što se promijenilo u ovoj ekipi od početaka do danas?

''S vremenom su se samo promijenili razlozi nedolaska na probe. Nekad je bilo: 'Molim te, može li sat vremena kasnije?', a danas je: 'Čuvam malog.'''

Nikola je otac šestogodišnje, a Edo dvogodišnje djevojčice, pa doista imaju mnogo zanimljivih anegdota s djecom nakon što umorni dođu s nastupa.

''Najljepši moment je bio kad sam taman zaspao i, evo, hop – s mokrom pelenom mi sjedne na glavu. I što da radim? Najradije bih ju bacio kroz prozor, a moram ju zagrliti i reći: 'Ljubavi, daj pričekaj malo.'''

''Ja legnem spavati, a žena kaže maloj: 'Pusti tatu da se odmori.' I žena veli da se taman zaigrala, a ona odleti u sobu i kaže: 'Moram tati nešto pokazati.' Ja ono: 'Aha, evo, sad dolazim'', dodaje Edo.

''Koliko god sam se veselio kćerki, svakom njezinom dahu i pogledu, kriza mi je trajala godinama. Te tri godine bile su tako stresne. Dođem doma sa svirke, legnem, kad evo male. Žena se pravi mrtva, ja se pravim mrtav. Reko': 'Pa daj mi barem sat vremena da odspavam.'' Rekao sam da, kad bi se djeca rađala s tri godine, ja bih imao petero. Samo da te prve tri prođu'', kaže Nikola.

Mejaši će u rujnu nastupiti na Požeškom festivalu. Čeka ih i ljeto puno nastupa, a za kraj godine pripremaju peti studijski album, drukčiji od svih dosadašnjih.

''Hoćemo pokazati da ipak godine nose nešto i da ima u nama i malo drugih emocija, osim ovih zafrkantskih'', zaključuje Nikola.

Kako zvuči ozbiljniji zvuk Mejaša, jedva čekamo čuti!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Najmlađi sin našeg pjevača Jole izazvao oduševljenje jednom fotografijom!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 inMagazin Lidija Bačić otvoreno o bivšima i ljubavi: ''Vidim samo njega...''