Neobičan prizor na koncertu Jakova Jozinovića zbunio je publiku, nitko nije slutio što se krije unutra

Aleksandra Prijović bila je posebno iznenađenje na prvom koncertu Jakova Jozinovića u Areni Zagreb, gdje se na pozornici pojavila na spektakularan način koji je mnoge podsjetio na ulaske Taylor Swift tijekom turneje The Eras Tour.

Prvi koncert Jakova Jozinovića u rasprodanoj Areni Zagreb obilovao je iznenađenjima, a jedno od najvećih večeri bila je pojava regionalne zvijezde Aleksandre Prijović.

Publika je njezin dolazak dočekala ovacijama, a način na koji se pojavila na pozornici izazvao je posebno oduševljenje među posjetiteljima.

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Aleksandra Prijović i Jakov Jozinović - 3 Foto: Ana Vela

Aleksandra Prijović i Jakov Jozinović - 2 Foto: Ana Vela

Jakov Jozinović - 1 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Naime, Prijović se na sceni pojavila nakon što je do glavne pozornice stigla u posebnoj transportnoj konstrukciji skrivenoj od pogleda publike. Spektakularan ulazak mnoge je podsjetio na nastupe Taylor Swift tijekom planetarno popularne turneje The Eras Tour, kada je američka zvijezda na sličan način dolazila do pozornice prije početka koncerta.

Aleksandra Prijović - 2 Foto: Ana Vela/video

Aleksandra Prijović - 4 Foto: Ana Vela/video

Aleksandra Prijović - 5 Foto: Ana Vela/video

Pogledaji ovo Celebrity Nitko nije očekivao ovo iznenađenje: Aleksandra Prijović pojavila se na pozornici uz Jakova Jozinovića!

Nakon velikog iznenađenja uslijedio je i glazbeni spektakl. Jakov i Aleksandra zajedno su izveli legendarni hit grupe Parni valjak "Dođi" i Aleksandrinu "Sve po starom", a publika je svaku riječ pjevala s njima. Njihov zajednički nastup bio je jedan od emotivnijih trenutaka večeri te je izazvao gromoglasne reakcije prepune Arene.

Jakov Jozinović - 1 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Jakov Jozinović - 3 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Jakov Jozinović - 1 Foto: Ana Vela

Prijović je potom preuzela pozornicu i samostalno otpjevala svoj veliki hit "Gatara", što je dodatno podiglo atmosferu među nekoliko tisuća okupljenih obožavatelja. Gostovanje jedne od najpopularnijih regionalnih pjevačica pokazalo se kao pun pogodak, a Jakov Jozinović tako je svoj prvi koncert u Areni Zagreb učinio još posebnijim i nezaboravnijim.

Ekskluzivni razgovor Jakova Jozinovića za Dnevnik Nove TV pogledajte OVDJE.

Kako se pripremao za ovaj koncert, pogledajte OVDJE.

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