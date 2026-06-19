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Neobičan prizor na koncertu Jakova Jozinovića zbunio je publiku, nitko nije slutio što se krije unutra

Piše E. G., Danas @ 23:18 Zanimljivosti komentari
Aleksandra Prijović - 1 Aleksandra Prijović - 1 Foto: Ana Vela/video

Aleksandra Prijović bila je posebno iznenađenje na prvom koncertu Jakova Jozinovića u Areni Zagreb, gdje se na pozornici pojavila na spektakularan način koji je mnoge podsjetio na ulaske Taylor Swift tijekom turneje The Eras Tour.

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