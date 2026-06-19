Nitko nije očekivao ovo iznenađenje: Aleksandra Prijović pojavila se na pozornici uz Jakova Jozinovića!

Aleksandra Prijović i Matija Cvek pridružili su se Jakovu Jozinoviću na pozornici za vrijeme koncerta u zagrebačkoj Areni

Jakov Jozinović u petak je ostvario svoj najveći glazbeni san i održao prvi samostalni koncert u rasprodanoj Areni Zagreb.

Pred gotovo 20 tisuća obožavatelja priredio je impresivan glazbeno-scenski spektakl, a publika je od prvih taktova do posljednje pjesme pjevala uglas s mladim pjevačem koji je u rekordnom roku osvojio domaću glazbenu scenu.

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Jakov Jozinović - 5 Foto: Ana Vela

Jakov Jozinović - 6 Foto: Ana Vela

Jakov Jozinović - 14 Foto: Ana Vela

Tijekom večeri izmjenjivali su se njegovi autorski hitovi, pjesme s nedavno objavljenog albuma te bezvremenski klasici koji su obilježili njegov glazbeni put. Posebno emotivan trenutak dogodio se kada mu se na pozornici pridružio Matija Cvek, jedan od najcjenjenijih domaćih glazbenika.

Jakov Jozinović - 12 Foto: Ana Vela

Jakov Jozinović - 13 Foto: Ana Vela

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Njih dvojica zajedno su izveli pjesme "Nasloni se" i "Trebaš li me", a publika je njihov nastup nagradila gromoglasnim pljeskom i ovacijama. Emotivna izvedba dvaju velikih hitova pretvorila je Arenu u veliki zbor, dok su tisuće upaljenih svjetala na mobitelima dodatno upotpunile atmosferu.

Jakov Jozinović i Matija Cvek - 1 Foto: Instagram Screenshot

Jakov Jozinović i Matija Cvek - 3 Foto: Instagram Screenshot

Jakov Jozinović - 4 Foto: Ana Vela

Međutim, još veće iznenađenje dogodilo se nedugo poslije nastupa Cveka kada se na pozornici pojavila Aleksandra Prijović, koja je prvo u duetu izvela "Sve po starom" i "Dođi", te samostalno pjesmu "Gatara".

Aleksandra Prijović i Jakov Jozinović - 1 Foto: Ana Vela

Aleksandra Prijović i Jakov Jozinović - 2 Foto: Ana Vela

Aleksandra Prijović i Jakov Jozinović - 3 Foto: Ana Vela

Aleksandra Prijović i Jakov Jozinović - 4 Foto: Ana Vela

Spektakularna produkcija, impresivni svjetlosni efekti i energija publike obilježili su večer koja će zasigurno ostati upisana kao jedan od najvažnijih trenutaka u dosadašnjoj karijeri Jakova Jozinovića. No slavlje tu ne staje – pjevača već u subotu očekuje i drugi koncert u Areni Zagreb, za koji također vlada ogroman interes.

Ekskluzivni razgovor Jakova Jozinovića za Dnevnik Nove TV pogledajte OVDJE.

Kako se pripremao za ovaj koncert, pogledajte OVDJE.

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