Supruga Čombe zbog Svjetskog prvenstva je u slatkoj dilemi: "Ako nemate dovoljno stresa..."

Par s američkom adresom Marija Omaljev i Miraj Grbić pohvalili su se kako su bili na utakmici Bosne i Hercegovine i Švicarske.

Nogometna groznica već danima trese Hrvatsku i susjednu Bosnu i Hercegovinu, koje se nisu proslavile u utakmicama protiv Engleske (4:2) i Švicarske (4:1). To je najbolje osjetio na svojoj koži glumački par s holivudskom adresom.

Hrvatska glumica Marija Omaljev i bosanskohercegovački glumac Miraj Grbić, kojeg se mnogi sjećaju po ulozi Čombe iz "Lud, zbunjen, normalan" pratili su utakmicu Bosne i Hercegovine i Švicarske na Svjetskom prvenstvu, a fotografijama s tribina pohvalili su se na društvenim mrežama.

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Marija je objavila nekoliko fotografija s događaja na kojima pozira ogrnuta zastavom Bosne i Hercegovine, dok je na drugoj fotografiji snimljena u društvu svoje majke. Uz objavu je duhovito opisala navijačku dilemu s kojom se suočila zbog toga što su dvije reprezentacije s naših područja otputovale u Sjevernu Ameriku.

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Marija Omaljev - 2 Foto: Instagram Screenshot

"Ako nemate dovoljno stresa tijekom Svjetskog prvenstva, navijajte ne za jednu nego za dvije reprezentacije. Zapratite me za još korisnih savjeta", napisala je glumica.

Nije teško zaključiti zašto je utakmica za nju bila posebno emotivna. Naime, rođena Hrvatica Marija studirala je glumu na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, gdje je upoznala Grbića. Vjenčali su se 2008. godine, a pet godina kasnije, preselili su se u SAD, gdje su im se rodila i djeca - kći Billie (2021) i sin River (2023.).

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