Je li Meri došla u Arenu? Jakov Jozinović ekskluzivno za Dnevnik Nove TV zaintrigirao odgovorom

Jakov Jozinović za Dnevnik Nove TV ususret prvom rasprodanom koncertu z zagrebačkoj Areni je otkrio dolazi li u publiku Meri.

Jakov Jozinović večeras je ispisao jedno od najvažnijih poglavlja svoje karijere. Prepuna zagrebačka Arena nije bila dovoljna za sve koji su htjeli svjedočiti njegovom prvom nastupu u najvećoj hrvatskoj dvorani, a uoči koncerta javio se uživo u Dnevnik Nove TV te otkrio koliko mu znači ostvarenje sna o vlastitom koncertu u najvećoj hrvatskoj dvorani.

Dok su se tisuće obožavatelja okupljale ispred Arene, Jozinović je priznao kako ga preplavljuju emocije.

"Apsolutno jesu čuda za koja letim i Bogu hvala pa je došla i ta Arena i prilika da svoj san napokon ostvarim", rekao je pjevač odgovarajući na pitanje jesu li upravo ovakvi trenuci ono o čemu je sanjao.

Nije skrivao ni da će tijekom večeri biti suza.

Jakov Jozinović - 9 Foto: Pixsell

"Ma hoće definitivno. Pa mislim, tko ne bi plakao kad mu se ostvari najveći san? Kad nešto cijeli život sanjaš i toliko daš truda i rada, a onda se to tako brzo dogodi", iskreno je priznao.

Posebnu podršku pružili su mu članovi obitelji i bliski prijatelji, koji su stigli u Arenu kako bi svjedočili njegovom velikom trenutku.

"Tu su zapravo skoro svi ljudi koje ja poznajem u svom životu. Svi su došli. Svi pravi su došli", rekao je, otkrivši i je li došla misteriozna Meri: "Dođite pa ćete vidjeti. Ne znam ni ja. Teško je pronaći jednu osobu među 20 tisuća."

Jakov Jozinović - 1 Foto: Gordan Svilar/bravo

Netom uoči koncerta pažnju javnosti privukla je i njegova objava na društvenim mrežama na kojoj je pokazao da se za koncert priprema čitanjem Biblije. U razgovoru za Novu TV objasnio je koliko mu vjera znači u ovakvim trenucima.

"Vjera u Boga, taj mir koji mi pruža, spokoj i nada da će sve biti dobro ako se uzdam u njega. Tako je i tako će biti večeras i, Bogu hvala, na sljedećem koncertu", poručio je.

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Jedna od tema o kojoj se posljednjih mjeseci najviše govorilo bio je njegov prvi album "Ja za čuda letim", koji je objavljen neposredno prije velikog koncerta. Jakov je otkrio da je upravo to bio jedan od njegovih najvećih ciljeva.

Jakov Jozinović - 2 Foto: Marko Seper/PIXSELL

"Ja sam sebi vrlo jasno obećao i publici da ću do zagrebačke Arene izbaciti svoj album. Bila mi je želja ostvariti svoj najveći san sa svojim pjesmama", kazao je.

Publiku je večeras dočekao spoj njegovih autorskih pjesama i bezvremenskih hitova glazbenih velikana koji su ga oblikovali kao izvođača.

"Sve što su najveće legende nama ostavile i dalje ostavljaju, cijeli taj repertoar u kojem sam se ugledao i koji mi je inspiracija i uzor", otkrio je o koncertnom repertoaru, uz najavu nekoliko iznenađenja koja nije želio unaprijed otkrivati.

Jakov Jozinović - 2 Foto: Gordan Svilar/bravo

No za sve one koji nisu uspjeli osigurati ulaznicu za večerašnji spektakl, dobra je vijest da slavlje tu ne završava. U subotu je pred Jakovom Jozinovićem još jedan koncert u Areni Zagreb, na istom mjestu, pred još jednom prepunom dvoranom.

Njegovu popularnost komentirala je i Marija Šerifović, o čemu više čitajte OVDJE.

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