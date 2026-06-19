Senidah komentirala Jakova Jozinovića: ''Ostala sam iznenađena kad sam ga upoznala''

Mladi hrvatski glazbenik Jakov Jozinović u kratkom je roku postao jedno od najzvučnijih novih imena regionalne scene, a njegov uspjeh nije promaknuo ni Senidah koja ga je u podcastu "Nema labavo by IN magazin" obasula komplimentima.

Tijekom gostovanja u podcastu "Nema labavo by IN Magazin", Senidah se osvrnula i na mladog hrvatskog glazbenika Jakova Jozinovića, koji posljednjih mjeseci privlači veliku pozornost publike i puni koncertne dvorane diljem regije i koji je sinoć održao i svoj prvi veliki koncert u Areni Zagreb.

Popularna pjevačica nije skrivala svoje oduševljenje njegovim uspjehom, istaknuvši kako ju posebno fascinira činjenica da je u vrlo kratkom roku osvojio publiku.

Senidah - 2 Foto: In Magazin

"To je stvarno veliki uspjeh. Čovjek ima dvije pjesme, a puni arene. On je baš... ne znam, pravo čudo. Stvarno je poseban dečko", rekla je Senidah.

Otkrila je i da je imala priliku osobno upoznati mladog glazbenika te da ju je osvojio svojom osobnošću.

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"Jako je opušten. Kada sam ga upoznala i pitala koliko ima godina, ostala sam iznenađena. Ima tek 20 godina, a po načinu na koji se ponaša rekla bih da je puno stariji", ispričala je.

Senidah - 2 Foto: Borna Meter

Prema njezinim riječima, Jakov posjeduje zrelost koja nije karakteristična za njegove godine.

"Rekla bih da je stara duša. Ima taj neki poseban šarm i energiju. Uz sve to, stvarno ima glas. Dobro pjeva, stvarno jako dobro pjeva", pohvalila ga je Senidah.

Šuškalo se i da se očekuje njihova zajednička suradnja, no na to pitanje Senidah je dodala su trenutno oboje vrlo zauzeti te da je to pitanje još otvoreno.

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U podcastu je progovorila i o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

Cijeli podcast pogledajte u nastavku.

Podcast ''Nema labavo by IN magazin'' možete gledati svake srijede u 10 sati na YouTubeu Nove TV sa zanimljivim gostima.

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