Dva spektakla, jedna večer: Jakov Jozinović i Ricky Martin oduševili tisuće fanova

Najveća koncertna večer ovog ljeta rasplesala je Hrvatsku. Dok je Zagreb pjevao s Jakovom Jozinovićem, Pula je plesala uz Rickyja Martina. Domaća senzacija i svjetska pop ikona formula su glazbene večeri za pamćenje.

Subotnja večer ostat će dugo u sjećanju ljubiteljima glazbe diljem Hrvatske. Dok je Jakov Jozinović pred prepunom Arenom Zagreb ostvario svoj dječački san, Ricky Martin je u pulskoj Areni priredio pravi latino spektakl koji je privukao obožavatelje iz cijelog svijeta.

Za fanove senzacije iz Vinkovaca ovaj koncert bio je mnogo više od običnog nastupa. Mnogi su ulaznice osigurali mjesecima unaprijed kako bi bili dio jednog od najvažnijih trenutaka u karijeri mladog pjevača.

"U 12. mjesecu, u prosincu smo kupile ulaznice", ispričale su Petra i Nika iz Pakraca, dok je Tea iz Zagreba otkrila kako je s prijateljicama satima čekala početak prodaje. "Čekale smo četiri sata i čim se otvorilo odmah smo kupile ulaznice. Nismo ni do jučer znale da smo u fan pitu, mislile smo da smo na parteru."

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Jakov Jozinović - 11 Foto: Mario Poje/bravo! PR

Publika je tijekom večeri pjevala uglas najveće hitove, ali i nove pjesme koje su već pronašle put do slušatelja. Posebno su se izdvojile pjesme „Meri“ i „Ja za čuda letim“, koje su fanovi pjevali od prvog do posljednjeg stiha.

Dodatno oduševljenje izazvala je Aleksandra Prijović, koja se na pozornici pojavila kao veliko iznenađenje večeri. Njezin dolazak do samog nastupa bio je strogo čuvana tajna, a publika je njezino pojavljivanje nagradila glasnim ovacijama.

Jakov Jozinović - 6 Foto: Mario Poje/bravo! PR

Jakovljev kolega Matija Cvek istaknuo je koliko je veliki izazov bio nastup u Areni Zagreb.

"Gledam Jakova, njemu je sve OK. Cijela ova turneja nosi određeni pritisak i on ga je odlično iznio, ali Arena Zagreb je veliko finale svega toga", rekao je Cvek.

Jakov Jozinović - 13 Foto: Mario Poje/bravo! PR

Istodobno je u Puli vladao potpuno drugačiji, ali jednako uzbudljiv glazbeni ugođaj. Ricky Martin nakon tri desetljeća ponovno je nastupio u Hrvatskoj i pred prepunom Arenom izveo svoje najveće hitove.

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"Ricky Martin je zgodan. To se podrazumijeva", našalile su se Francesca iz Engleske i Tena iz Hrvatske, dok je Michelle iz Njemačke priznala: "On je ljubav mojeg života."

Ricky Martin - 8 Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX

Ricky Martin - 3 Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX

Među publikom su bili i brojni strani posjetitelji koji su spojili odmor u Hrvatskoj s koncertom svjetske zvijezde. Mnogi su isticali ljepotu pulske Arene i hrvatske obale, a nezaobilazna pjesma večeri bila je legendarna „Livin' La Vida Loca“.

"Ricky Martin nam se vratio u Hrvatsku nakon 30 godina. Riječ je o velikom iskoraku jer nakon dugo vremena organiziramo koncert latino glazbe", rekla je Marita Čatić, glasnogovornica organizatora.

Ricky Martin - 6 Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX

Više od 30 tisuća ljudi uživalo je u dva velika glazbena spektakla koja su obilježila vikend. Dok je Zagreb slavio jednu od najvećih domaćih glazbenih zvijezda nove generacije, Pula je plesala uz svjetski poznate latino ritmove. Jedno je sigurno – Hrvatska je ove subote disala u ritmu velikih hitova i nezaboravnih emocija.

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