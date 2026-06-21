Pogledajte video: Romantični Jakov tijekom koncerta u Areni Zagreb obožavateljicama dijelio ruže

Osim glazbenim nastupom, Jakov Jozinović jučer je svoje obožavateljice posebno razveselio dijeljenjem ruža, stvarajući emotivne trenutke koji su dodatno uljepšali koncertnu večer.

Poseban trenutak obilježio je jučerašnji koncert Jakova Jozinovića, koji je svojim obožavateljicama priredio iznenađenje za pamćenje. Tijekom nastupa Jakov je među publikom dijelio ruže, unoseći dodatnu dozu emocija i romantike u već ionako nezaboravnu večer.

Jakov Jozinović - 3 Foto: Mario Poje/bravo/PR

Jakov Jozinović - 2 Foto: Mario Poje/bravo/PR

Oduševljenje na licima obožavateljica bilo je vidljivo na svakom koraku, a mnoge od njih nisu skrivale sreću zbog ovog lijepog gesta. Dijeljenje ruža izazvalo je brojne osmijehe, pljesak i ovacije publike, koja je s velikim oduševljenjem pratila svaki trenutak koncerta.

Ovim potezom Jakov je još jednom pokazao koliko cijeni podršku svojih fanova te koliko mu znači povezanost s publikom. Osim odlične glazbe i sjajne atmosfere, upravo su ovakvi trenuci ono što njegove nastupe čini posebnima i ostavlja snažan dojam na sve prisutne.

Jakov Jozinović - 4 Foto: Mario Poje/bravo/PR

Jakov Jozinović - 1 Foto: Mario Poje/bravo/PR

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Koncert je protekao u izvrsnom raspoloženju, a ruže koje su završile u rukama sretnih obožavateljica zasigurno će ostati jedna od najljepših uspomena s ove glazbene večeri.

Jakov Jozinović - 6 Foto: Mario Poje/bravo/PR

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Kako je protekao jučerašnji koncert Jakova Jozinovića i kakve je emocije izazvao među publikom, pogledajte OVDJE.

Jakov Jozinović - 5 Foto: Mario Poje/bravo/PR

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