Senidah o braku i zaradi partnera: ''Malo drugačije živim život...''

Dok njezine pjesme bilježe milijunske preglede, o privatnom životu Senidah govori vrlo rijetko, no ovog puta otkrila je kako gleda na ljubav, zašto joj brak nikada nije bio prioritet i kome je danas najviše posvećena.

Senidah rijetko govori o svom privatnom životu, no u podcastu "Nema labavo by IN magazin" ipak je otkrila ponešto o ljubavi, odnosima i tome zašto neke stvari voli zadržati samo za sebe.

Na pitanje je li zaljubljena, pjevačica je najprije kroz smijeh pokušala izbjeći odgovor, a zatim priznala kako joj je trenutačno najvažniji odnos koji ima sama sa sobom.

"Zaljubila sam se u sebe. Želim voljeti sebe najviše. Kako bih mogla voljeti druge ako ne volim sebe? Ako sebe ne voliš, tko će te voljeti? Tako da prvo sebe, pa onda druge", rekla je Senidah.

Senidah - 2 Foto: Borna Meter

Iako mnogi poznati tvrde da je privatni život teško sakriti od javnosti, Senidah smatra da se granice itekako mogu postaviti.

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"Može se, naravno. Ja dajem onoliko koliko mislim da trebam dati i koliko ljudi trebaju vidjeti. Ako ne želim pričati o tome, neću pričati. Ne znam što ljudi znaju o meni, ali imam osjećaj kao da me nema. A onda kažu: 'Popularna pjevačica.' Ja mislim da nitko ništa ne zna o meni", iskreno je priznala.

Dodala je kako joj je najvažnije da publika poznaje njezinu glazbu, a ne detalje iz privatnog života.

"Neka znaju pjesme, to je bitno. I neka mi dođu na koncerte da osjete tu energiju, to je to", poručila je.

Senidah - 1 Foto: In Magazin

Senidah se osvrnula i na brak, obitelj i tradicionalne životne obrasce. Kako kaže, nikada joj papir i forma nisu bili presudni.

"Nikad mi to nije bilo bitno. Život teče onako kako mora teći. Za svakoga neka teče onako kako treba. Netko to voli, netko ne. I da želim to, izgleda da to ne ide uz mene. Malo drugačije živim život. Neka ide kako treba ići. Prsten, prosidba i sve to, zašto ne, ali može i bez toga", rekla je.

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Na pitanje kakva je kada je zaljubljena, Senidah je otkrila svoju nježniju stranu.

"Kao djevojčica sam. Previše sam ono što ne bih voljela biti. Voljela bih biti ovakva kao inače, ali stvarno se predam i prepustim. Kada je sve lijepo i kada je sve dobro, stvarno sam slatka", priznala je.

Dodala je i kako joj materijalne stvari u vezi nisu važne te da joj ne bi smetalo kada bi partner zarađivao manje od nje.

"Ne, nikad mi to nije smetalo", kratko je zaključila.

U podcastu je progovorila i o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

Cijeli podcast pogledajte u nastavku.

Podcast ''Nema labavo by IN magazin'' možete gledati svake srijede u 10 sati na YouTubeu Nove TV sa zanimljivim gostima.

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